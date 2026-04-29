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Curiosità | 29 aprile 2026, 06:37

Buona Giornata internazionale della danza dalla scuola ArteDanza di Donatella Poggio

Istituita dall’International Dance Council dell’Unesco nel 1982, si celebra ogni anno il 29 aprile

Giornata della danza con ArteDanza di Donatella Poggio

Giornata della danza con ArteDanza di Donatella Poggio

"Ogni uomo dovrebbe danzare, per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare". È con una citazione del più grande ballerino del Novecento, Rudolf Nureyev, che abbiamo deciso di aprire la Giornata internazionale della danza in calendario il 29 aprile e istituita dall’International Dance Council dell’Unesco nel 1982.

L’obiettivo principale è quello di celebrare l’ingegno e l’espressività creativa di questa disciplina, che con il suo linguaggio comune attraversa tutte le frontiere. La data è scelta in onore di Jean-Georges Noverre nato a Parigi proprio il 29 aprile 1727, che fu il più grande coreografo della sua epoca e il creatore del balletto moderno.

Dalla scuola ArteDanza di Bra raccontiamo la storia di un’arte che fino al XV secolo ha lasciato tracce labili. Per poi, nei secoli successivi e dal Novecento fino ad oggi, incarnarsi e diffondersi in forme e testimonianze sempre nuove e diverse, al passo con tempi dominati dagli strumenti tecnologici.

Forma d’arte o ispirazione di vita? Per la ballerina braidese Donatella Poggio la danza è tutte e due le cose. Se c’è una donna che può insegnare la nobile arte della danza è lei. Anche se quello che può insegnare è molto di più, ovvero come pochi e semplici passi possano diventare armonia assoluta.

Perché la danza è poesia dell’anima, un esercizio di fantasia con alla base un forte impegno per la concretezza, pura suggestione di corpi sinuosi e bellezze vellutate. Una vita vissuta all’insegna dell’entusiasmo e di una passione che l’ha portata a fondare ArteDanza.

E al cospetto dell’emotiva bellezza di uno spettacolo della sua scuola, l’invito di Voltaire diventa l’unica via da seguire: «Lasciate leggere e lasciate danzare; questi due divertimenti non potranno mai fare del male al mondo».

Auguriamo a tutti gli allievi, maestri, danzatori, spettatori e appassionati, una buona Giornata internazionale della danza!

Silvia Gullino

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