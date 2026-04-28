Dalla Granda a Manchester: l’Over 50 Football Club porta in tournée la bandiera della Provincia

Nello scorso weekend, per le strade di Manchester, nel nord ovest dell’Inghilterra, a qualche residente sarà capitato di imbattersi nella bandiera della Provincia di Cuneo, protagonista di una trasferta internazionale all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà grazie alla prima tournée all’estero dell’Over 50 Football Club Provincia Granda.

Tra una partita e un momento conviviale, la squadra ha infatti esibito con orgoglio la bandiera della Provincia di Cuneo, gentilmente “prestata” dal presidente Luca Robaldo, diventata simbolo di appartenenza e spirito di squadra anche oltre Manica.

Il gruppo, noto per il soprannome autoironico dei “ragazzi terribili”, ha trasformato infatti la tournée inglese, al cospetto dei maestri del football Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola, in un’occasione per unire la passione per il calcio alla promozione del territorio cuneese. Accanto alle sfide sportive, non sono mancati momenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Granda, che la squadra ama portare con sé in ogni trasferta, facendosi ambasciatrice informale di un territorio ricco di tradizioni, sapori e identità.

Al di là dell’aspetto sportivo e conviviale, l’attività dell’Over 50 Football Club Provincia Granda ha una finalità solidale ben precisa. Le iniziative promosse dalla squadra sono infatti orientate alla beneficenza, con l’obiettivo di sostenere progetti e realtà che operano in ambito sociale, confermando come lo sport possa essere uno strumento, oltre che di aggregazione, di attenzione concreta verso la comunità.

Nel commentare con un sorriso la “trasferta internazionale” del vessillo provinciale, il presidente Robaldo ha dichiarato: "Quando lo sport riesce a mettere insieme amicizia, beneficenza e promozione del territorio, non c’è bisogno di grandi discorsi. Sapere che la bandiera della Provincia ha fatto bella mostra di sé a Manchester, portata da un gruppo che gioca, si diverte e allo stesso tempo fa del bene, è il miglior esempio di come l’identità della Granda possa viaggiare leggera, ma con valori solidi. A questi ragazzi va il mio ringraziamento, perché riescono a rappresentare il nostro territorio con entusiasmo, ironia e grande cuore".