Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra: pubblicato il bando per i contributi alle imprese

Il bando per i contributi alle imprese nel territorio del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra è stato pubblicato dal Comune capofila di Alba.

Il bando disciplina le modalità di ammissione al contributo per le spese connesse all’ammodernamento e al miglioramento delle attività commerciali, attraverso interventi sulle vetrine, sugli infissi e sulle tende - comprese quelle degli operatori su area pubblica - nonché sugli arredi interni, mediante l’acquisto di arredi e strutture funzionali all’attività, quali espositori, banchi vetrina, scaffalature, tavoli e sedie.

Il bando dedica inoltre particolare attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e all’innovazione. Sono infatti previste agevolazioni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità dei locali, oltre che per investimenti finalizzati alla fidelizzazione della clientela, all’innovazione dei processi e alla modernizzazione digitale dell’impresa.

Il bando attribuisce incrementi di punteggio a imprenditori giovani e alle imprenditrici, oltre che alle attività operanti nei piccoli comuni scarsamente dotati di negozi.

È prevista una premialità specifica per le attività che realizzeranno spazi di vendita dedicati ai prodotti di aziende agricole operanti nei Comuni coinvolti nelle progettualità del Distretto del Cibo del Roero e del Distretto del Cibo dell’Alta Langa e del Cebano.

Il contributo a fondo perduto, per un totale complessivo di risorse stanziate di 250.000 euro, è concesso agli aventi diritto in graduatoria, in misura pari al 50% massimo della spesa sostenuta, per interventi realizzati a partire dalla data di pubblicazione del bando e conclusi entro il 31 dicembre 2026.

La domanda, il cui modulo è reperibile sui siti web dei Comuni di Alba e di Bra insieme a tutte le informazioni necessarie, dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 15 giugno 2026 al Comune di Alba a mezzo Pec (comune.alba@cert.legalmail.it).

Le attività interessate possono rivolgersi all'Associazione Commercianti Albesi e all'Ascom Bra per avvalersi del servizio di istruzione della pratica.

«L’approvazione del bando è il risultato di un lavoro intenso e condiviso, volto a rendere il Distretto uno strumento sempre più concreto e vicino alle esigenze delle imprese - dichiara Marco Scuderi, manager del Distretto insieme al collega Enzo Basso -. Un percorso costruito nel tempo, grazie al dialogo costante con le Amministrazioni e a una visione comune di sviluppo del commercio di prossimità e della qualità urbana. Un ringraziamento particolare va all’assessore al Commercio della Città di Alba Roberto Cavallo e agli uffici comunali per la collaborazione attiva e la disponibilità dimostrata nelle diverse fasi di attuazione del progetto. Gli incontri informativi nei Comuni che organizzeremo nei prossimi giorni rappresenteranno un passaggio importante per accompagnare le imprese nella conoscenza del bando e dei percorsi formativi promossi dal Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra» .

«La collaborazione tra Associazione Commercianti Albesi e Ascom Bra – affermano i rispettivi direttori Fabrizio Pace e Luigi Barbero – rappresenta un valore strategico per affrontare in modo coordinato le sfide che interessano il commercio di prossimità. Un lavoro condiviso, sviluppato insieme ai partner stabili, la Città di Alba e la Città di Bra, che consente di progettare interventi mirati e coerenti con le reali esigenze del territorio. In questo quadro, riteniamo fondamentale che la Regione Piemonte rafforzi ulteriormente il proprio impegno a sostegno del comparto commerciale, attraverso investimenti strutturali e continuativi, indispensabili per garantire la piena operatività dei Distretti e accompagnare le imprese nei processi di innovazione, qualificazione e competitività».

«Condividiamo l’obiettivo di sostenere, sul nostro territorio, città e paesi dotati di un tessuto commerciale vivo, qualificato e riconoscibile – dichiarano i sindaci di Alba, Alberto Gatto, e di Bra, Gianni Fogliato -. Il commercio di prossimità rappresenta un presidio fondamentale per la vita delle comunità, un punto di riferimento quotidiano per cittadini e visitatori e uno degli elementi che più contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza, soprattutto nei centri più piccoli. In questo quadro, il Distretto del Commercio si configura come uno strumento strategico capace di sostenere la vitalità economica, sociale e urbanistica dei nostri territori».