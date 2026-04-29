A Saluzzo arrivano le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, la pastorella di Lourdes a cui apparve la Madonna

Dal Santuario di Lourdes in Francia sta per giungere a Saluzzo la preziosa teca contenente le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, la pastorella proclamata santa da papa Pio XI nel 1933 alla quale sono riferite le apparizioni di nostra Signora di Lourdes.

Per la prima volta la reliquia insigne sarà portata a Saluzzo per un intenso programma che dal 1 al 14 maggio, vedrà il reliquiario farsi pellegrino in tanti luoghi della comunità cittadina e diocesana saluzzese.

Organizza questo evento la sezione diocesana di Saluzzo dell’O.F.T.A.L., che ogni anno propone nel mese di agosto il pellegrinaggio al Santuario di Lourdes. Ad aprire queste giornate saranno i tre giorni al Santuario della Consolata di Saluzzo, dove il reliquiario arriverà venerdì 1 maggio e sarà accolto alle 20,45 all’esterno della chiesa, a cui seguirà il Santo Rosario e la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Cristiano Bodo.



Sabato 2 maggio il programma della giornata prevede l’apertura del Santuario alle 9 con la preghiera del Santo Rosario a cui seguirà la preghiera libera e nuovamente la preghiera del Santo Rosario alle ore 12. Nel pomeriggio il Santuario resterà aperto per la preghiera silenziosa e personale di quanti vorranno passare e alla 17 si proporrà il segno dell’acqua ricordando la sorgente che sgorga dalla roccia di Massabielle, dove apparve la Madonna. Alle 17, 30 il Santo Rosario e alle ore 18 la messa conclusiva della giornata.

Domenica 3 maggio il Santuario aprirà le porte al mattino e sarà celebrata la messa domenicale delle 9. Seguirà la possibilità per la preghiera personale e alle 12 il Santo Rosario. Nel pomeriggio il Santuario sarà aperto e alle 17:30 ci sarà un concerto offerto dal Coro interparrocchiale “Pacem in terris” di Cuneo. Un momento prezioso in cui il canto di musica sacra aiuterà a vivere con profondità questo momento di fede e preghiera.

A conclusione della giornata alle 20, 45 la celebrazione della caratteristica processione aux flambeaux con partenza dal Santuario. A conclusione si saluterà il reliquiario che proseguirà il proprio percorso. Lunedì 4 maggio, infatti, sarà portato in cattedrale a Saluzzo e da li inizierà il proprio percorso in diverse Case di riposo e parrocchie della diocesi.

L’invito a partecipare al momento di comunione e condivisione è aperto a tutti i fedeli e a tutti coloro che vorranno vivere intensi momenti di preghiera e di riflessione ispirati alla vita di Santa Bernadette e al suo straordinario cammino di fede e umiltà.

Il santuario della Consolata sarà aperto per la preghiera personale venerdì 1 maggio dalle 8 alle 19 e sabato 2 maggio dalle 9 alle 22.