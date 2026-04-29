Monticello d’Alba, alla Croce Rossa controlli gratuiti con elettrocardiogramma a riposo

Presso la sede della Croce Rossa Italiana di Monticello d’Alba, unità territoriale distaccata del Comitato di Alba, è attivo il servizio di elettrocardiogramma a riposo.

L’iniziativa sarà proposta sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 13, con accesso libero.

L’esame, semplice e non invasivo, sarà effettuato da personale qualificato delle Crocerossine. Nel corso della mattinata, oltre all’ECG, verranno rilevati anche alcuni parametri di base, tra cui glicemia e saturazione dell’ossigeno, utili per offrire un primo quadro generale dello stato di salute.

I tracciati dell’elettrocardiogramma saranno refertati da un medico cardiologo. Il servizio si inserisce nelle attività di prevenzione e prossimità promosse dalla Croce Rossa sul territorio, con l’obiettivo di rendere più accessibili controlli semplici ma importanti, favorendo una maggiore attenzione alla salute cardiovascolare e al benessere generale.

L’elettrocardiogramma a riposo consente di registrare l’attività elettrica del cuore e può rappresentare un primo strumento di valutazione, soprattutto in presenza di fattori di rischio o nell’ambito di controlli periodici. La rilevazione della glicemia e della saturazione dell’ossigeno completa il servizio con ulteriori indicatori utili.

Per accedere sarà sufficiente presentarsi nella sede della Croce Rossa Italiana di Monticello d’Alba nella fascia oraria indicata: dalle 10 alle 13.