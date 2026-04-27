Concorso Azienda Zero per 65 infermieri di emergenza-urgenza. Nove destinati a Cuneo

Azienda Zero Piemonte ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 65 infermieri da destinare al sistema di emergenza territoriale 118.
L’iniziativa rappresenta un intervento di rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera regionale, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità agli organici.
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) numero 18 del 7 maggio 2026 e sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2026.
I termini per la presentazione delle domande decorreranno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e scadono dopo 30 giorni.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale di Azienda Zero, con accesso mediante Spid o Carta d’Identità Elettronica.
I posti disponibili sono distribuiti sul territorio regionale come segue: 30 a Torino, 9 a Cuneo, undici a Novara e 15 ad Alessandria. Ciascun candidato potrà concorrere per una sola sede.
La selezione prevede una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti.
Tutti i dettagli e il bando completo saranno disponibili alla sezione concorsi del sito ufficiale di Azienda Zero Piemonte.