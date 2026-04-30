Volantini per la pace in tutta la Granda dal 1° maggio

Da Rete Cuneese per la Palestina riceviamo e pubblichiamo:

Dal primo maggio in tutta la Provincia di Cuneo compariranno volantini a favore del disarmo ed a favore di politiche di pace e di cooperazioni.

L’iniziativa voluta e condivisa da Cuneo per Gaza, Saluzzo per Gaza, Rete Cuneese per la Palestina e tante associazioni che sui singoli comuni si stanno spendendo per “percorsi e proposte di Pace”, si propone di favorire una riflessione nelle cittadine e nei cittadini sull’articolo 11 della Costituzione, “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e risoluzione delle controversie internazionali”e sulle politiche che ne stanno snaturando la forma e la sostanza.

L’Italia investe sempre più in armi di difesa e di offesa riducendo, di conseguenza, gli investimenti in scuola pubblica, sanità pubblica ed assistenza, ed inoltre si rallegra che il mercato della guerra crei prodotto interno lordo e benessere per alcuni.

Bisognerebbe invece implementare politiche di riconversione per ridurre la nostra dipendenza economica dalla guerra, garantire a tutte e tutti salute, istruzione e cure.

Inoltre bisognerebbe tornare a credere a ed a dare supporto agli organi di diritto internazionale ed alle organizzazioni umanitarie per sostituire alle armi la diplomazia.

Rete Cuneese per la Palestina