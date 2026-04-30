Robaldo: "Mondovì pronta a beneficiare della strategia di sviluppo locale del GAL Mongioie"

"Desidero formulare all’amico Mario Bovetti, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, le più sincere congratulazioni per la rielezione a presidente del G.A.L. Mongioie. Un evidente attestato di riconoscenza per l’impegno dimostrato in questi anni, ma anche un chiaro segnale di fiducia e di responsabilità per il futuro. A lui e ai singoli componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, allora, gli auguri più autentici di buon lavoro.

Con l’ingresso ufficiale avvenuto nel 2024, anche la città di Mondovì è pronta a beneficiare della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 e a prendere parte alle singole programmazioni, come già dimostrato nei mesi scorsi in riferimento al bando SRG07 Smart Villages"

Questo il commento del sindaco Luca Robaldo a margine dell’assemblea dei soci del GAL Mongioie tenutasi nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, presso la sede di Mombasiglio.