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Robaldo: "Mondovì pronta a beneficiare della strategia di sviluppo locale del GAL Mongioie"
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Attualità | 30 aprile 2026, 15:49

Robaldo: "Mondovì pronta a beneficiare della strategia di sviluppo locale del GAL Mongioie"

Il sindaco saluta la rielezione di Mario Bovetti e rilancia il ruolo della città nella programmazione 2023/2027, a partire dal bando Smart Villages.

Il sindaco Robaldo

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"Desidero formulare all’amico Mario Bovetti, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, le più sincere congratulazioni per la rielezione a presidente del G.A.L. Mongioie. Un evidente attestato di riconoscenza per l’impegno dimostrato in questi anni, ma anche un chiaro segnale di fiducia e di responsabilità per il futuro. A lui e ai singoli componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, allora, gli auguri più autentici di buon lavoro.  

Con l’ingresso ufficiale avvenuto nel 2024, anche la città di Mondovì è pronta a beneficiare della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 e a prendere parte alle singole programmazioni, come già dimostrato nei mesi scorsi in riferimento al bando SRG07 Smart Villages"

Questo il commento del sindaco Luca Robaldo a margine dell’assemblea dei soci del GAL Mongioie tenutasi nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, presso la sede di Mombasiglio. 

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