Piccola e magica, la Microluna dei Fiori del 1° maggio sarà la più lontana dell’anno

Nel silenzio avvolgente della prima serata di maggio, la Luna è pronta a regalarci una dose di emozione e bellezza. Ma quella che brillerà in cielo il 1° maggio non è una Luna piena qualunque: è la Luna dei Fiori, uno dei pleniluni più noti e poetici dell’anno, chiamata così dai nativi americani per celebrare la fioritura che domina il paesaggio boreale in questo mese.

A renderla ancora più speciale nel 2026 è la sua natura di Microluna. La Luna piena di maggio si verifica infatti in prossimità del suo apogeo, il punto più lontano dalla Terra nella sua orbita ellittica. Questo fa sì che appaia fino al 5% più piccola e circa il 10% meno luminosa rispetto a una Luna piena media: un evento meno appariscente rispetto alla più celebre Superluna, ma non per questo meno suggestivo.

La Luna dei Fiori ci ricorda che anche nei dettagli più delicati si cela la meraviglia: basta saper guardare in alto, anche quando la Luna è un po’ più lontana. Tutti con gli occhi all’insù allora!

Il significato della Luna dei Fiori

Come per tutti gli altri pleniluni del calendario lunare degli indiani d’America, il nome è legato ad un evento naturale in grado di scandire i ritmi della vita nelle tribù. In questo caso si tratta dell’esplosione di colori e di profumi, dovuta alla fioritura delle piante selvatiche, che avviene nel mese di maggio, grazie alle temperature miti, né troppo fredde né troppo calde. Gli immensi prati nei quali veniva allevato il bestiame si tingevano di viola, rosso, giallo e di una moltitudine di altri colori, tra fioriture di campanule, aglio selvatico, lupino, anemoni, viole e via dicendo. Questi fiori sancivano per i nativi americani anche l’arrivo del momento migliore per coltivare la terra.

I nomi della Luna piena di maggio

Altro nome della Luna piena di maggio è quello di Luna della semina del mais, proprio perché in questo periodo la semina dell’importante cereale dona i raccolti migliori, mentre Luna della Lepre è legato alle lepri che sono particolarmente attive in questo periodo dell’anno. Il nome di Luna del latte è invece legato alla qualità del latte ottenuto dalla mungitura, più ricco e nutriente di quello di altri periodi dell’anno per l’abbondanza e la varietà delle piante che gli animali al pascolo possono mangiare in questo mese. Il nome è affine a quello della tradizione chiamata Rimilcemona, un antico termine anglosassone che sta a significare Month of Three Milkings, ovvero Mese delle tre mungiture (al giorno). Si tratta di un evento eccezionale reso possibile dalla fertilità primaverile.

Buddha Day

In altre parti del mondo, la Luna dei Fiori è conosciuta come Vesak o Buddha Day, la celebrazione più significativa per i buddisti di tutto il mondo. Nella prima Luna piena di maggio, i buddisti commemorano la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha. I praticanti sono incoraggiati a rinnovare la loro intenzione di aderire ai sacri principi buddisti, così come ad astenersi da tutte le forme di uccisione e violenza. Le celebrazioni includono donazioni di beneficenza ai poveri e agli emarginati dalla società. Diffusa anche la pratica spettacolare di liberare migliaia di uccelli in gabbia come gesto simbolico di liberazione, sebbene questa tradizione sia illegale in paesi come Singapore, perché potrebbe causare danni agli ecosistemi locali.

Altri fenomeni celesti

Oltre alla sua bellezza intrinseca, la Luna Piena dei Fiori offrirà un bonus per gli appassionati di astronomia. Le Eta Aquaridi, le stelle cadenti più numerose e splendenti di primavera, potrebbero arrivare a fare da cornice allo spettacolo celeste. Il picco è il 5 e 6 maggio. Ma lo sciame dura più giorni, quindi possiamo sperare in un numero elevato di meteore anche nelle date successive. Prepariamo una lunga lista di desideri!