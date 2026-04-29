Birdwatching nel Parco fluviale Gesso e Stura: la Lipu invita all’escursione di maggio

Nella mattinata di sabato 9 maggio 2026, la Lipu di Cuneo organizza una escursione di birdwatching nel Parco fluviale Gesso e Stura.

La partenza dell’escursione (facile ed accessibile a tutti) è prevista per le ore 8:30 presso il Giardino naturale Lipu di Viale Angeli, 81 e si svilupperà lungo il percorso pedonale del Parco fluviale (lato Gesso) in direzione di Borgo S. Dalmazzo.

Il rientro è previsto per le ore 13 circa.

I fiumi, oltre ad offrire un habitat ideale per la fase riproduttiva degli uccelli, rappresentano anche un importante percorso di transito tra pianura e montagna, soprattutto per le specie migratorie.

Accompagnati dai nostri volontari sarà possibile identificare ed osservare alcune delle numerose specie di uccelli che popolano l’area del Parco (ad oggi: 214 specie di uccelli censite).



Si consiglia abbigliamento adeguato e binocolo.

In caso di pioggia l’escursione verrà annullata.

Per informazioni: cuneo@lipu.it (tel. 328.4277574).