Da 70 anni con l’ACI Cuneo: premiato il socio storico Franco Giraudo di Boves

In occasione dell’assemblea dei soci dell’Automobile Club di Cuneo, tenutasi lunedì 27 aprile presso la nuova sala conferenze dell’ente, intitolata agli storici presidenti Michele e Brunello Olivero, si è svolto un breve momento celebrativo. Franco Revelli, presidente ACI Cuneo, e Giuseppe De Masi, direttore dell’ente, hanno infatti premiato con una targa il socio Franco Giraudo, classe 1935, originario di Boves e tesserato da 70 anni, per la fedeltà e l’attaccamento dimostrati nei confronti dell’associazione. A ritirare il premio è intervenuto il figlio Andrea che, nel ringraziare l’Automobile Club di Cuneo per la piacevole sorpresa, ha spiegato come il padre sia ancora un esperto guidatore, con patente rinnovata annualmente. L’assemblea dei soci ha successivamente approvato il bilancio 2025 dell’ente.

“La premiazione dei soci storici rappresenta sempre un momento significativo, perché testimonia come ACI accompagni gli associati lungo tutto l’arco della vita, offrendo supporto nei momenti di bisogno – dichiara il direttore Giuseppe De Masi –. Un impegno che prende avvio dall’attività di educazione e prevenzione rivolta ai più giovani, realizzata in collaborazione con scuole e associazioni, e che trova continuità in iniziative come questa, dedicate a chi ha condiviso con noi un lungo percorso”.