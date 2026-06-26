Assemblea di Confindustria, la meccanica traccia la rotta tra innovazione e sostenibilità [VIDEO]

La meccanica si conferma uno dei motori dello sviluppo industriale, non solo a livello regionale ma per l'intero Sistema Paese.

Una posizione che evidenzia Gianfranco Malvicini, Amministratore delegato Cubogas, a margine dell'Assemblea annuale di Confindustria Cuneo e Piemonte ad Alba, venerdì 19 giugno al Teatro Sociale.

Un'occasione per analizzare lo stato di salute e le prospettive di un comparto in cui le piccole e medie imprese (PMI) continuano a fare la differenza, rappresentando il cuore pulsante dell'economia italiana.

Per continuare a correre e aggredire i mercati internazionali, tuttavia, non basta fare affidamento sulla tradizione.

Malvicini ha individuato una ricetta precisa basata su tre pilastri interconnessi: la centralità del capitale umano, la spinta costante sulla ricerca di nuovi prodotti e una decisa accelerazione verso la transizione ecologica. La sostenibilità, in particolare, non è più un'opzione ma un prerequisito fondamentale richiesto a gran voce dalle nuove generazioni e dai clienti globali.

“La meccanica è l'asse portante dell'economia piemontese e italiana - ha dichiarato Gianfranco Malvicini - . Il suo futuro dipende da una visione integrata: l'unione di competenze umane, innovazione tecnologica e attenzione all'ambiente è ciò che permette alla meccanica di continuare a essere il motore trainante del territorio”.

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