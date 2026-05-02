Domani a Cerretto Langhe si celebrerà il Calendimaggio

Domenica 3 maggio, a Cerretto Langhe avrà luogo la prima edizione dell’evento 'Calendimaggio', rievocazione di un’antica tradizione che festeggiava il ritorno della bella stagione. La manifestazione organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv e il Borgo Santa Rosalia di Alba, avrà come tema l’800° anniversario della nascita di Caterina da Marano, consorte del Marchese Giacomo Del Carretto e mamma di Aurelia, diventata per matrimonio la prima Signora di Monaco. Da Aurelia discende S.A.S. il Principe sovrano Alberto II.

Per una giornata il concentrico di Cerretto Langhe tornerà nel medioevo, con figuranti, bandiere e stemmi nobiliari. La festa comincerà ore 10.15 in piazza Michele Ferrero, con lo spettacolo degli sbandieratori del Borgo Santa Rosalia di Alba, a cui seguirà la sfilata storica con 120 cerrettesi in costume medievale.

Sfileranno i gruppi storici “Marchesato di Clavesana”, “I Signori del Medioevo da Torino”, “I Marchesi Paleologi” di Chivasso, “Borgo Vecchio” di Avigliana, “I Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco, “Associazione Culturale Corte Fieschi Casella Vallescrivia” di Genova e “Bernardo di Baden” di Moncalieri.

Nell’ottocentesca chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata, verrà celebrata la S. Messa. Successivamente, all’interno del Salone Comunale si terrà un incontro sulla figura di Caterina da Marano, il legame di Cerretto Langhe con i Grimaldi di Monaco e la storia del Marchesato di Gorzegno.

Il sindaco di Cerretto Langhe Flavio Borgna ha commentato alla vigilia della manifestazione: “Il centro storico del paese di Cerretto, dove sono in corso di ultimazione importanti lavori di recupero di tutte le vecchie case in pietra, per un giorno si vestirà a festa, come se tornasse nel medioevo, in un grande tripudio di decine di bandiere e stemmi nobiliari. E vedrà snodarsi per il reticolo delle sue vie una lunghissima fila di personaggi in costume di quell’epoca. Da settimane molte persone si trovano e lavorano per l’organizzazione dell’evento e per la preparazione di tutto il materiale che sarà esposto e che rimarrà disponibile per altre occasioni. Sono rimasto quasi sorpreso da tanta appassionata disponibilità e partecipazione e ringrazio cordialmente tutti a nome dell’Amministrazione e della Pro Loco. Così come ringrazio in particolare il divulgatore storico dott. Andrea Carnino dell’Associazione Regina Elena che terrà la commemorazione ed il Borgo di Santa Rosalia che gentilmente ci ha fornito tutti i costumi”.

Silvano Bertaina