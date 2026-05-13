mercoledì 13 maggio
Apro Formazione ottiene importante riconoscimento dall’Unesco
Apro Formazione ottiene importante riconoscimento dall’Unesco
Leggi le ultime di: Scuole e corsi
 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 13 maggio 2026, 16:15

Apro Formazione ottiene importante riconoscimento dall’Unesco

Con quello albese sono due i centri di eccellenza italiani ammessi al network Unesco-Unevoc

Apro Formazione ottiene importante riconoscimento dall’Unesco

Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto Apro Formazione come Centro Internazionale per la formazione professionale e tecnica (Tvet).

Unesco Unevoc è la sezione delle Nazioni Unite specializzata nella formazione tecnica e professionale e coordina un network globale di oltre 253 centri distribuiti in più di 151 Paesi, con l’obiettivo di promuovere competenze per il lavoro, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. In tutta Italia inclusa Apro sono solo due i centri di formazione inseriti nella rete Unevoc.

Il riconoscimento Unesco di Apro Formazione valorizza la mission formativa segnata dal suo fondatore, monsignor Don Gianolio, ma anche il “modello formativo piemontese” di cui Apro è massima espressione.


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium