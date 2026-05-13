Gli studenti alla scoperta di Dogliani tra storia, tecnologia e territorio

Nell’ambito dei progetti proposti dall’assessorato all’Istruzione, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” di Dogliani, rivolti agli studenti dell’Istituto Comprensivo, gli alunni delle classi 3°A, 3°B (plesso di Dogliani) e 3°F (plesso di Farigliano) della Scuola Secondaria di Primo grado hanno partecipato a un percorso guidato dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio doglianese. Un ringraziamento agli alunni ed ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” per aver aderito all’iniziativa con interesse e partecipazione e alla Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” di Dogliani per l’organizzazione e la realizzazione delle attività.

Attraverso una visita guidata a Diorama Dogliani (Ritiro Sacra Famiglia - Dogliani Castello) a cura di Monica Porasso e di Elisa Rolfo, i ragazzi accompagnati dai loro docenti, sono stati trasportati in un racconto dei tesori di Dogliani: dalle opere architettoniche di G.B. Schellino ai luoghi cari a Luigi Einaudi, ascoltando le riflessioni del Presidente sul suo profondo legame con il territorio doglianese.

Gli alunni sono stati inoltre guidati alla scoperta dei principali luoghi di interesse storico-artistico, con contenuti digitali e in realtà aumentata attraverso la pannellistica turistica interattiva, in un itinerario tra Dogliani Borgo e Dogliani Castello ed attraverso i percorsi raccontati, che si snodano da Piazza Don Delpodio a Piazza Belvedere, passando per il sentiero panoramico delle “Ripe”, dove alcuni degli illustri personaggi doglianesi, grazie alla tecnologia, si animano e narrano la loro storia.

Un’esperienza educativa che, unendo apprendimento, narrazione e scoperta, ha stimolato la curiosità dei giovani alunni che hanno preso parte alle visite.

La medesima esperienza può essere vissuta da tutti i visitatori, in totale autonomia: il paese, infatti, si racconta in modo coinvolgente e accessibile grazie alla tecnologia.

La segnaletica turistica interattiva guida il visitatore non solo attraverso la cittadina, ma anche nel cuore della sua storia e delle sue tradizioni. Dogliani diventa una “città parlante”; oltre ai testi, infatti, ogni pannello offre la possibilità di accedere ad una serie di contenuti digitali: audioguide, video in LIS (Lingua Italiana dei Segni), visite virtuali in realtà aumentata che permettono di vedere gli edifici dall’interno, di esplorare paesaggi mozzafiato a 360° e immergersi nella storia. Allo stesso modo, lungo il sentiero delle Ripe, si incontrano i protagonisti dei “Percorsi Raccontati”: le storie di cinque illustri doglianesi, rappresentati sui pannelli, vengono narrate da loro stessi grazie alla realtà aumentata.

Per concludere, la visita a Diorama Dogliani - accessibile dalle 10.00 alle 22.00 in autonomia all’interno del Ritiro Sacra Famiglia, con accesso da Piazza Belvedere in Dogliani Castello - permette di vivere il territorio di Dogliani, vederlo cambiare colori e stagioni, immergersi della città, nei suoi tesori e nei suoi ricordi grazie a proiezioni su pareti, pavimenti e soffitti. Diorama trasporta il visitatore tra le colline e i vigneti, nella mente creativa dell’architetto Giovanni Battista Schellino e tra le parole di Luigi Einaudi, che narra il suo legame con Dogliani.