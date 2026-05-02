Educazione civica e stradale alla scuola dell’infanzia di Sampeyre

Mercoledì 29 aprile l’ispettore Federico Postuma e l’agente Bruno Biglione della Polizia Locale di Sampeyre hanno incontrato bambine e bambini dai tre ai cinque anni di età, allievi della scuola dell’infanzia del paese. L’incontro è stato finalizzato a svolgere un breve un corso di educazione civica e stradale: l’iniziativa è stata promossa dalle insegnanti della “materna”, coordinate da Stefania Baralis, e si è svolta con l’approvazione dell’amministrazione comunale.



«Presto ognuno di questi bambini sarà un fruitore in prima persona delle strade e dei servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Roberto Dadone –. Piccole pillole di questi insegnamenti, già all’età di tre anni, sono molto utili per il futuro dei nostri piccoli sampeyresi».



Durante l’incontro sono stati affrontati in modo semplice e diretto i principali comportamenti da tenere sulla strada, con particolare attenzione al rispetto delle regole e alla sicurezza. Ai bambini è stato spiegato che la strada è uno spazio condiviso, accessibile a tutti, e che anche i più piccoli possono e devono imparare fin da subito a muoversi in modo corretto e consapevole. Accanto ai temi della circolazione, gli operatori hanno illustrato alcune delle attività svolte quotidianamente dalla Polizia Locale, come le procedure da seguire in caso di ritrovamento di un cane smarrito o, per citare un luogo particolarmente caro ai più piccoli, la verifica del corretto montaggio delle giostre affinché il loro uso sia sempre sicuro e piacevole per i bambini.



Elemento centrale dell’incontro è stato il concetto di gentilezza, valore su cui la scuola dell’infanzia di Sampeyre sta svolgendo un lavoro da tempo: i funzionari di Polizia lo hanno presentato come base del rapporto tra cittadini e istituzioni, sottolineando come i bambini debbano considerare le forze dell’ordine degli amici a cui rivolgersi con tranquillità in caso di necessità, senza avere timori della divisa, e al contempo l’importanza di mantenere sempre un comportamento educato e responsabile nei confronti degli altri.



L’attività si è inserita in un più ampio percorso educativo portato avanti dalla scuola dell’infanzia di Sampeyre, che mira a rafforzare il senso civico fin dalla più tenera età, come dimostra chiaramente anche la costituzione del Consiglio Comunale dei piccoli, e contribuisce a costruire una maggiore consapevolezza del vivere in comunità e del rispetto delle regole condivise.