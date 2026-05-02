Il Comune di Bene Vagienna a Palazzo Madama: premiato come “Amministrazione di Eccellenza” nella gestione dei fondi PNRR

È notizia di questi giorni del recente conferimento del premio a livello nazionale, al Comune di Bene Vagienna riconosciuta come “Amministrazione di Eccellenza” per la gestione responsabile, trasparente ed efficace dei fondi PNRR.

A ricevere il riconoscimento a Palazzo Madama in Senato il Sindaco Claudio Ambrogio, in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale.

Un risultato che certifica la capacità del Comune di trasformare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in opere concrete, rispettando cronoprogrammi, rendicontazioni e obiettivi di spesa.

Dalla riqualificazione del patrimonio pubblico all’efficientamento energetico, dalla digitalizzazione ai servizi per la comunità, ogni progetto è stato condotto con rigore e visione strategica.

Il premio riconosce il lavoro di squadra tra Amministrazione, uffici tecnici e personale comunale, capaci di affrontare scadenze stringenti e procedure complesse senza ritardi né sprechi. Un modello di buona governance che mette al centro l’interesse dei cittadini e la qualità delle opere.

Il primo cittadino Claudio Ambrogio: «Questo riconoscimento appartiene a tutta Bene Vagienna. È la prova che i piccoli e medi Comuni, se amministrati con serietà, possono essere protagonisti della ripartenza del Paese. Il PNRR per noi è responsabilità: ogni euro diventa un servizio migliore per i benesi di oggi e di domani».

Con il premio ottenuto in Senato, Bene Vagienna si conferma tra i Comuni virtuosi d’Italia: un esempio concreto di come competenza, trasparenza e impegno trasformino i fondi europei in crescita reale per il territorio.