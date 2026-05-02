Rubano un'auto in riserva: arrestati a Limone mentre fanno rifornimento di benzina

È durata poche ore la fuga a bordo di un'auto rubata di due giovani di nazionalità algerina senza fissa dimora, provenienti da Ventimiglia.

Il furto è stato effettuato a Cuneo, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile, quando si sono impadroniti di una Toyota appartenente ad una donna cuneese che aveva parcheggiato nei pressi di Piazza Galimberti.

Avvertiti di quanto accaduto i carabinieri hanno subito avviato le indagini e, consultando le immagini della videosorveglianza, hanno rintracciato l'auto all'uscita di Borgo San Dalmazzo, diretta verso Limone Piemonte.

Approfittando di una sosta forzata dei due ladri ad un distributore di benzina i militari del nucleo radiomobile di Borgo San Dalmazzo li hanno bloccati ed arrestati attorno alle 18.

Uno dei due è risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un decreto di espulsione: entrambi sono trasferiti nel carcere di Cerialdo con l'accusa di furto. L'auto è stata restituita alla legittima proprietaria.