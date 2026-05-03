VOLLEY DM / Alba supera Busca nell'ultima stagionale al PalaLanghe

Si chiude con una vittoria il cammino in serie D al PalaLanghe della Mercatò Alba, che nella penultima giornata di campionato batte 3-2 Busca, al termine di un match sempre incerto.

LA PARTITA

Nessun cambiamento per coach Oliva, che schiera il suo miglior sestetto con De Vita palleggiatore e Bianco opposto, Morengo e Masciarelli schiacciatori, Rocca e Favaretto centrali e Milea libero.

Busca arriva al PalaLanghe battagliero e soprattutto bisognoso di fare risultato per sperare nella salvezza, partenza sprint per gli ospiti subito avanti 1-4, ma il turno al servizio di Bianco ci consente di pareggiare subito i conti. Non siamo pulitissimi però in questi primi scambi, tre errori consecutivi riportano i giovani del Cuneo avanti di 3 lunghezze, forziamo in attacco ma gli attacchi di Morengo e Bianco vengono fermati dal muro ospite, 9-13 e time-out per la Mercatò. Busca fa le prove di fuga, 12-18, gli avversari difendono forte e sono anche fortunati, la palla carambola nel nostro campo trovandoci fuori posizione, 14-21 e secondo time-out per coach Oliva. Rientriamo bene con un immediato break di 2-0, poi con l’ace di Rocca rientriamo in gioco 19-21, ma ancora due errori consecutivi ci rispediscono indietro, di lì in poi il cambio palla regge fino alla fine, 21-25.

Le motivazioni non mancano, quindi rientriamo in campo con il giusto atteggiamento, subito bene Bianco in diagonale, 4-2, poi è un ace di Masciarelli a farci scappare 8-4, e anche a muro facciamo la voce grossa, prima Favaretto in singolo (12-8), nell’azione successiva in coppia con Morengo, 13-8 e time-out ospiti. Favaretto approfitta anche di due ricezioni lunghe per mettere altri due punti a terra e riempire il proprio tabellino, 16-9; tempo di cambi: dentro Bordino, Borio e Syku. Cuneo prova a rientrare fino al 20-15, abbiamo comunque margine e gestiamo una fase finale in cui la nostra ricezione balla un po’, ma alla fine è proprio Borio a chiudere 25-19.

Subito Bianco in avvio di terzo set, prima diagonale in attacco e poi ace, 6 pari. Busca lavora bene a muro e riesce a limitare gli attacchi di Rocca, che viene fermato (6-10), perdiamo qualche certezza e iniziamo a commettere troppi errori, dentro Bordino per Masciarelli sul 6-13. Morengo mette a segno due attacchi vincenti per tenere a galla i suoi (11-14), poi un ace di De Vita ci riporta vicini (13-15), fino alla diagonale di Bordino che vale il -1 (15-16). Il peggio sembra passato, ma non siamo continui, caliamo in ricezione ed ecco Busca di nuovo a +3, time-out per coach Oliva (15-18); Rocca si fa sentire con un doppio muro (18-19), andiamo sul 21-22 per un finale punto a punto, ma l’ace degli ospiti ci taglia le gambe (21-24). Annulliamo il primo setball, ma alla seconda occasione nulla da fare, 22-25.

Quarto set importantissimo per gli ospiti che hanno bisogno dei 3 punti: Bianco non ci sta (5-5), poi alziamo il livello di muro e difesa, chiudendo bene uno scambio lungo sempre con il nostro opposto, 11-9. Segue subito dopo un bel muro di Favaretto, 12-9 e time-out per i cuneesi; Rocca non riesce a passare di forza e allora va di pallonetto, vale il 17-14. Busca rientra a -1 con un ace (19-18), fase finale tesa e con il cambio palla che regge per entrambe, ma siamo bravi a piazzare la zampata vincente proprio all’ultimo, e chiudere con Morengo che schiaccia a terra una palla a filo rete, 25-21.

Iniziamo bene anche nel tie-break, subito Morengo a colpire alto sulle mani del muro, 3-1, poi è Bordino a tenere il vantaggio per la Mercatò (5-3), ma dura poco perchè un fallo di posizione regala la parità agli ospiti, 6 pari. Andiamo comunque al cambio campo avanti di 2 con un primo tempo di Rocca (8-6), ma Busca non demorde e mantiene un cambio palla pulito, per la Mercatò invece è Bianco che si prende la responsabilità dei palloni che scottano, facendosi trovare presente, 13-11 e time-out ospiti. Il matchball lo trova Bordino con un attacco in mezzo al muro, Busca ha disperato bisogno di un cambio palla per mantenersi in gioco, ma le speranze sbattono sul muro di Rocca, che chiude il match sul 15-12.

Una vittoria in rimonta contro una squadra che ha dato il massimo per evitare la retrocessione, partita vera nonostante siamo in chiusura di campionato, abbiamo onorato l’impegno fino alla fine per regalare un altro successo al pubblico del PalaLanghe. Una vittoria che oltretutto ci consente di scavalcare Chieri e raggiungere il quinto posto.

Sabato scorreranno i titoli di coda di questa stagione, con gli albesi impegnati a Boves contro la terza forza del campionato.

Mercatò Alba 3-2 Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca (21-25, 25-19, 22-25, 25-21, 15-12)

Mercatò Alba: Bianco, Bordino, Borio, Careglio (L2), De Vita, Favaretto, Masciarelli, Milea (L1, K), Morengo, Perrone, Ritella, Rocca, Syku. Coach: Oliva, Torrengo.