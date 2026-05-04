 / Atletica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Atletica | 04 maggio 2026, 19:37

ATLETICA / Sciolla seconda alla Stramilano, podi e piazzamenti per l’Atletica Mondovì nei trail del weekend

Chiude in 1h48’47” la mezza di Milano, mentre Boeti e Scarzella si distinguono in strada; bene anche Ratti, Zavattaro, Fia e Jovanich tra Sommariva Bosco e Pietra Ligure

ATLETICA / Sciolla seconda alla Stramilano, podi e piazzamenti per l’Atletica Mondovì nei trail del weekend

Seconda piazza per la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Adriana Sciolla nella edizione 2026 della “Stramilano Half Marathon” di domenica 3 maggio a Milano chiusa in 1h48’47”. Tra gli uomini Marco Boeti chiude la sua fatica in 1h24’32” che gli vale la 27ª posizione tra gli SM40 davanti al compagno di squadra Massimo Scarzella 38° SM60 in 1h46’05”.

Si è corso anche a Sommariva Bosco al “Trail del Bersaglio” dove si segnala, nel tracciato medio di 17 km con 300 metri di dislivello, il 4° posto di Marco Ratti in 1h20’46” con Marta Zavattaro 10ª tra le donne in 1h46’09” e a Pietra Ligure dove, nella Rapidissima (10 km), la canotta rossa Davide Fia ha chiuso in 34’07” – a soli 13” dal podio sfuggito nella volata finale: 6° posto assoluto e un meritato 1° di categoria SM45 (In gara anche Vladan Jovanich 12° in 45’15” tra gli SM45)


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium