A Garessio si proietta "Venire al mondo" di Remo Schellino

La rassegna Cine per la Terra 2026 prosegue con un appuntamento speciale: venerdì 8 maggio alle ore 15.00, presso l'Opera Pia Garelli di Garessio, sarà proiettato il documentario "Venire al mondo" di Remo Schellino(52').

L'evento, proposto da ABACUS ODV, porta la magia del cinema e dei racconti di vita all'interno della casa di riposo, in un luogo che ogni giorno offre cura, conforto e assistenza agli ospiti e rappresenta un servizio indispensabile per molte famiglie del territorio.

"Venire al mondo" è un documentario che fa parte di una trilogia dedicata alle tappe fondamentali dell'esistenza umana. Attraverso le parole e le storie delle levatrici, il film racconta il momento della nascita come rito di passaggio, restituendo dignità e valore a un mestiere che godeva di particolare prestigio e che affonda le radici in una cultura secolare.

Il documentario riporta alle famiglie del Novecento e del Dopoguerra, facendo emergere il contesto sociale e culturale in cui queste donne lavoravano, contribuendo alla continuità dell'esistenza. Un passato che per alcuni ospiti dell'Opera Pia Garelli non è così lontano, ma parte viva della propria memoria.

La ciclicità della vita viene celebrata in queste immagini: la nascita come speranza generativa, come filo che riallaccia le generazioni e la memoria collettiva.

L'iniziativa nasce da una proposta di ABACUS ODV, associazione che dal 2016 si occupa di inclusione sociale, solidarietà e promuove la dignità e il benessere delle persone più fragili attraverso formazione, servizi sul territorio e iniziative di prevenzione.

"Portare il cinema in una casa di riposo significa portare cultura, emozione, stimolo cognitivo e relazionale - , spiega ABACUS ODV -. "Venire al mondo" parla di relazioni fra generazioni, di vite che si intrecciano, di storie che meritano di essere ascoltate. Esattamente come le storie degli ospiti dell'Opera Pia Garelli".

Alla proiezione sarà presente il regista Remo Schellino, che incontrerà il pubblico al termine della visione del documentario.

L'evento è ad ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.