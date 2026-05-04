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Attualità | 04 maggio 2026, 10:21

Al via il progetto +Api2026 a Piozzo

Preparato il terreno per la semina per creare una oasi fiorita

Al via il progetto +Api2026 a Piozzo

Sono ufficialmente iniziate le attività del progetto +Api2026 a Piozzo.

"In questi giorni - spiegano dal municipio - si è lavorato alla preparazione del terreno e alla semina di piante floreali, con l’obiettivo di creare una vera e propria oasi fiorita dedicata alla biodiversità. Uno spazio prezioso per la tutela delle api e di tutti gli insetti impollinatori, fondamentali per il nostro ecosistema".

Questo importante intervento è stato possibile grazie alla fornitura dei semi da parte della Fondazione CRC e al prezioso lavoro svolto gratuitamente dall’Azienda Agricola Servetti di Piozzo, che ringraziamo sentitamente per la disponibilità e l’impegno verso il territorio.

redazione

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