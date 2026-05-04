BASKET SERIE D / Playout, per l’Olimpo una gara da dentro o fuori

Il Pala Langhe ospiterà martedì 5 maggio alle 21:00 la sfida salvezza contro Rivarolo che le aquile non possono sbagliare. Sarà la penultima sfida dei playout, l’ultima sarà domenica (nuovamente in casa al Pala Langhe) alle 18:30 contro Fossano.

Si parte martedì, domani, con una gara in cui all’andata i biancorossi l’hanno spuntata in trasferta solo all’ultimo secondo col canestro di Rosa.

Dopo quel primo successo, è arrivato il colpo a Fossano.

I giovani albesi saranno chiamati a dare tutto per continuare a inseguire una salvezza che visti i tanti esordienti e giovani in campo sarebbe davvero un grande risultato. Domenica alle 18:30 sarà poi proprio Fossano a venire al Pala Langhe per un’ultima disperata chance per le due squadre per giocarsi la permenenza in categoria.

Al momento la classifica del girone dei playout vede tre squadre a pari punti: Alba, Cuneo e Fossano (con 3 vittorie a testa), ultima Rivarolo (a zero). Solo due si salveranno ed ecco perché le ultime due gare per l’Olimpo sono fondamentali.

Appuntamento al palazzetto di corso Langhe martedì alle 21. Dalla società albese l'invito a "vestirsi di rosso per colorare il palazzetto e sostenere i ragazzi!".