Scontro tra auto e camion in strada Sommariva a Caramagna Piemonte

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente verificatosi oggi, lunedì 4 maggio, a Caramagna Piemonte. Erano le 12 circa quando un’auto e un camion sono andati a scontrarsi all’altezza del civico 38 di strada Sommariva, davanti allo stabilimento Zinca 2.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno preso in consegna i feriti, col supporto dei vigili del fuoco partiti dal Distaccamento Volontari di Racconigi, che hanno invece provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del fondo stradale.