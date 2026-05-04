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Cronaca | 04 maggio 2026, 15:00

Scontro tra auto e camion in strada Sommariva a Caramagna Piemonte

Feriti alle cure del 118 dopo il sinistro registrato all’altezza del civico 38

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente verificatosi oggi, lunedì 4 maggio, a Caramagna Piemonte. Erano le 12 circa quando un’auto e un camion sono andati a scontrarsi all’altezza del civico 38 di strada Sommariva, davanti allo stabilimento Zinca 2.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno preso in consegna i feriti, col supporto dei vigili del fuoco partiti dal Distaccamento Volontari di Racconigi, che hanno invece provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del fondo stradale.

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