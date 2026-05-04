Giancarlo Fruttero confermato alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Il presidente della Fondazione Crf Giancarlo Fruttero: aveva assunto l'incarico nel 2024 in sostituzione di Gianfranco Mondino

Nella seduta del 21 aprile scorso il Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ha confermato Giancarlo Fruttero alla guida della Fondazione per il prossimo quinquennio.

Fruttero, che aveva assunto la presidenza nel 2024 in sostituzione di Gianfranco Mondino, ha confermato il suo impegno nel proseguire le attività a beneficio del territorio, al quale nel triennio 2026-2028, come da programma approvato nell’ottobre 2025, saranno destinati 10 milioni di euro complessivi.

“Ringrazio sentitamente gli organi della Fondazione per la fiducia accordatami” dichiara il presidente Fruttero. “Gli ultimi anni sono stati molto positivi per i nostri investimenti e ci consentiranno di operare con serenità a favore del territorio, accantonando al contempo importanti somme per garantire in futuro un flusso costante di contributi. Come più volte detto, il nostro operato si muoverà seguendo l’acronico C.R.F.: cura del presente, rispetto del passato, fiducia nel futuro”.

Il Comitato di Indirizzo ha anche provveduto al rinnovo di alcuni suoi componenti in scadenza, confermando il radicamento al territorio dal quale provengono tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare l’ente per i prossimi esercizi e con una particolare attenzione alle quote di genere.

Gli organi sono attualmente così composti: