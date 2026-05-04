A Neive torna “Chi è di scena A..Neive”: al via la settima edizione

Torna a Neive la rassegna teatrale “Chi è di scena A..Neive”, giunta quest’anno alla sua settima edizione. Il cartellone, ospitato presso l’Auditorium San Giuseppe di via T. Calissano, propone tre appuntamenti serali, tutti fissati alle ore 21, per celebrare l’arte del palcoscenico.

Si inaugura sabato 16 maggio con Teorems Donna, portata in scena dalla compagnia “Fuori di Testo” di Castagnito. Il programma prosegue sabato 23 maggio con la Compagnia del Teatro Marenco di Ceva, che presenterà La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione (che voleva scoprir l’America). Conclusione sabato 30 maggio con La teiera sbeccata, interpretata da Stefano Sandroni della Compagnia Teatrale “La Corte dei Folli” di Fossano.

L'ingresso agli spettacoli è libero, ma è vivamente consigliata la prenotazione al numero 347 5726214 per assicurarsi un posto in sala. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di teatro per vivere serate all’insegna della cultura e dello spettacolo dal vivo.