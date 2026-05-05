SCHERMA / Cuneo Scherma Academy non si ferma: ottimi risultati anche ai Campionati Italiani Master

La Cuneo Scherma Academy conferma la propria presenza e competitività a tutti i livelli della scherma nazionale, distinguendosi anche ai Campionati Italiani Master, andati in scena a Riccione, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per le categorie veterane.

La società cuneese si è presentata a questo prestigioso evento con due atleti qualificati alla fase finale: Roberto Faldini e Carlo Fornaseri, protagonisti di prove solide e di alto valore tecnico.

Grande prestazione per Roberto Faldini, impegnato nella categoria 70+ , dove ha gareggiato in entrambe le armi, fioretto e sciabola. L’atleta della Cuneo Scherma Academy ha sfiorato il podio, ottenendo un eccellente 5° posto nel fioretto e un ottimo 6° posto nella sciabola, confermandosi tra i migliori schermidori italiani della sua categoria.

Buona anche la prova di Carlo Fornaseri, impegnato nella spada categoria 60+, che ha concluso la propria gara nel tabellone di accesso ai 32, dimostrando determinazione e solidità in una competizione di alto livello.

La partecipazione e i risultati ottenuti dagli atleti Master rappresentano un ulteriore tassello del percorso di crescita della Cuneo Scherma Academy, che continua a distinguersi in tutte le categorie, dai più giovani Under 14 fino ai Master.

Un dato significativo che evidenzia la capillarità del lavoro svolto dalla società, capace di coinvolgere atleti di tutte le età e di promuovere la scherma come disciplina sportiva completa, inclusiva e formativa.

La presenza ai Campionati Italiani Master e i risultati ottenuti confermano ancora una volta la qualità del progetto tecnico e sportivo della Cuneo Scherma Academy, sempre più punto di riferimento nel panorama schermistico locale e nazionale.