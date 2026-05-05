Ceva ospita il Raduno Provinciale AIB Piemonte: due giorni tra prevenzione, comunità e attività per tutti

Un evento che unisce attività istituzionale e momenti e aperti al pubblico con l’obiettivo di far conoscere da vicino il lavoro dei volontari AIB (Anti Incendi Boschivi).

Si terrà a Ceva, sabato 16 e domenica 17 maggio, il Raduno Provinciale AIB Piemonte, un appuntamento di grande rilievo che porterà in città volontari da tutta la provincia di Cuneo.

Ad aprire il programma, sabato 16 maggio, una giornata dinamica e pensata per famiglie, giovani e appassionati di natura.

Già dalla mattinata, alle ore 10, sarà attiva la palestra di roccia presso le scuole medie, offrendo la possibilità di avvicinarsi all’arrampicata in sicurezza.

Dal pomeriggio, a partire dalle ore 14, il centro di Ceva si animerà con numerose iniziative. Tra queste, il giro guidato in e-bike nelle Valli Cebane, organizzato in collaborazione con guide turistiche: un’escursione immersa nella natura, tra panorami e percorsi del territorio, con ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 3395318006, e prevede anche la possibilità di noleggio gratuito delle e-bike, sia per bambini che per adulti. Saranno proposti due percorsi, pensati per tutte le esigenze: un giro breve della durata di circa 30 minuti e un itinerario più lungo di circa 2 ore. A tutti i partecipanti al giro verrà inoltre consegnato un piccolo omaggio.

Sempre nel pomeriggio sarà possibile visitare la Torre di Soraglia, aperta eccezionalmente al pubblico grazie alla collaborazione con il CAI – Alpinismo Giovanile. Attraverso un suggestivo sentiero panoramico, i visitatori potranno raggiungere la torre e godere di una vista spettacolare sulla città di Ceva e sulle vallate circostanti.

Grande spazio sarà dedicato anche ai più piccoli con “AIB Land – diventa volontario per un giorno”, un’area interattiva allestita in Piazza Gandolfi dove i bambini potranno cimentarsi in un percorso con mini mezzi AIB, superare ostacoli e partecipare alla prova finale di spegnimento simbolico di un incendio. A tutti i partecipanti saranno offerti gadget e merenda.

Sempre per i bambini sarà presente il truccabimbi, con animazione e attività ludiche per rendere la giornata ancora più coinvolgente per le famiglie.

Accanto a queste attività, per tutto il pomeriggio sarà allestita anche l’esposizione dei mezzi e delle attrezzature AIB, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere da vicino i veicoli e le dotazioni utilizzate negli interventi operativi.

Il momento centrale del raduno sarà poi domenica 17 maggio, con il ritrovo dei volontari alle ore 8, il saluto delle autorità, la sfilata che attraverserà il centro storico di Ceva accompagnata dalla banda cittadina, e la Santa Messa nel Duomo, in un clima di partecipazione e riconoscimento istituzionale.

La manifestazione si concluderà con il pranzo riservato ai volontari e con l’attesa estrazione della lotteria AIB, che metterà in palio premi di grande richiamo: primo premio una e-bike, secondo premio un viaggio per due persone di tre giorni, terzo premio un suggestivo volo in mongolfiera, oltre a numerosi altri premi.

L’iniziativa rappresenta non solo una festa del volontariato, ma anche un’importante occasione per sottolineare il valore del sistema AIB: organizzazione, preparazione e spirito di squadra al servizio del territorio.