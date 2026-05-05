Da Fiorito tantissima scelta per festeggiare tutte le mamme

Domenica 10 maggio è la Festa della Mamma, che è una ricorrenza particolarmente sentita in Italia e nel mondo nonché l’occasione per onorare uno dei legami affettivi più importanti nella nostra vita.

Fiorito, importante realtà cuneese nella vendita di fiori e piante con i Punti Vendita in Corso Garibaldi 7 a Cuneo e in Via Torino 51/B a Fossano, oltre ad un assortimento ampliato e arricchito mette come sempre a disposizione tutta la serie dei servizi che caratterizzano l’attività e permettono di venire incontro alle esigenze della clientela:

consegna a domicilio : se non si ha la possibilità di recapitare personalmente l’omaggio floreale scelto, è sempre possibile farlo portare con il servizio di delivery attivo in tutta la provincia di Cuneo

: se non si ha la possibilità di recapitare personalmente l’omaggio floreale scelto, è sempre possibile farlo portare con il servizio di delivery attivo in tutta la provincia di Cuneo ecommerce www.fioritoshop.it che permette di effettuare ordini in autonomia per consegna a domicilio oppure ritiro in negozio, riducendo così i tempi di attesa. È possibile pagare con carta di credito, Paypal o Satispay.

www.fioritoshop.it che permette di effettuare ordini in autonomia per consegna a domicilio oppure ritiro in negozio, riducendo così i tempi di attesa. È possibile pagare con carta di credito, Paypal o Satispay. ordini telefonici: chiamando direttamente in negozio si può avere la consulenza di una fiorista che saprà assistere al meglio il cliente. Anche in questo caso l’ordine può essere finalizzato ad un ritiro nel Punto Vendita oppure ad una consegna a domicilio.

In occasione della Festa della Mamma domenica 10/5 i negozi Fiorito a Cuneo e Fossano saranno aperti tutto il giorno , allo scopo di permettere una distribuzione più agevole degli ingressi e ridurre i tempi di attesa.

FIORITO CUNEO

Corso Garibaldi, 7 – Cuneo

Tel. 0171/66650 (anche su Whatsapp)

Orario domenica 10/5: 8-20

Web shop: www.fioritoshop.it

Facebook @fioritoshop

FIORITO FOSSANO

Via Torino, 51/B – Fossano (CN)

Tel. 0172/383436 (Whatsapp: 371/7550814)

Orario domenica 10/5: 8.30-13 e 15.30-19

Web shop: www.fioritoshop.it

Facebook @fioritofossano