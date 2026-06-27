Francesca Michielin in concerto a Paesana per Suoni dal Monviso

Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti clou del Festival Suoni dal Monviso, ovvero il concerto di Francesca Michielin, che si esibirà domenica 5 luglio (ore 15.30) in borgata Losasse (sotto la frazione di Agliasco) a Paesana, nella stessa stupenda arena che 2 anni fa ospitò Diodato.

E sono proprio le parole di questa grande artista, considerata tra le migliori interpreti del pop italiano attuale, a diventare il miglior biglietto da visita per il concerto, inserito all’interno del tour “Strega comanda”: «Il 5 di luglio suonerò alle Losasse di Paesana, per Suoni dal Monviso. Non vedo l’ora che tutti possano conoscere da vicino Magia Bianca, il mio nuovo album, e l’idea di portarlo in Piemonte, luogo di masche e tradizioni magiche, mi riempie di gioia.

Paesana: prepara bacchette e cappelli a punta ché ci sarà da cantare, ballare e fare magie insieme!»

La Michielin si presenterà in trio per regalare i suoi ultimi lavori, in particolare l’EP “Anime”, e i successi che l’hanno resa celebre: Distratto, L’amore esiste, Nessun grado di separazione (canzone con la quale si è classificata al 2° posto al Festival di Sanremo nel 2016), Un cuore in due, Chiamami per nome (2ª a Sanremo 2021) e Fango in Paradiso (presentato a Sanremo 2025).

Ticket (settore unico - posti a sedere su prato) esclusivamente sul circuito Ticketone; ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione compilando l’apposito modulo presente sul sito del festival; ticket omaggio per disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it entro il 30 giugno.

Per preservare l’unicità e l’incontaminata bellezza della location del concerto, l’area del concerto – un'autentica Terrazza sul Monviso – sarà raggiungibile esclusivamente da Paesana, dopo aver lasciato il proprio mezzo in appositi parcheggi gratuiti ubicati nel concentrico.

Dal parcheggio (indicati con apposita segnaletica stradale) sarà poi possibile procedere: a piedi, con un percorso accuratamente segnalato (2.2 km; +300 m di dislivello) di 45 minuti, passando per paesaggi boscosi.

con il servizio navetta previa prenotazione obbligatoria al link presente sul sito www.suonidalmonviso.it con l’e-bike, la proposta è targata “Valle Po E-Bikes” e prevede: partenza collettiva (in mtb) da Paesana alle ore 10.30 per chi vuole fare un tour di gruppo con guida fino a Pian dei Lupi (per poi ridiscendere al concerto); il tour è adatto a mountain-bike elettriche e muscolari. Partenza autonoma per chi desidera solo noleggiare l’e-bike (a prezzo convenzionato). Il percorso prevede la salita attraversando le borgate Ghisola e Cianlungo con arrivo alle Losasse. Per info e prenotazioni: vallepoebikes@gmail.com; tel. 371 5398670.

Il concerto è organizzato con il patrocinio e il supporto del Comune di Paesana, del Bim del Monviso e dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, e in collaborazione con la Polizia municipale, i Carabinieri della stazione di Paesana e le realtà associative paesanesi: Ana, Aib, Croce Rossa e Bici da Montagna.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980

Il prossimo appuntamento di Suoni dal Monviso è in programma domenica 12 luglio (ore 11) a Marmora, Santuario del Biamondo. Sul palco il quintetto a fiati Briccialdi, gruppo nato all’interno del progetto di perfezionamento Obiettivo Orchestra, realizzato dalla Fondazione Scuola APM (prestigiosa realtà saluzzese con la quale il festival suoni dal Monviso ha stretto una forte e fattiva sinergia) in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino.

Alcune info tecniche per il concerto di Francesca Michielin…

Nell'area del concerto... Si consigliano: calzature e abbigliamento idoneo ad un ambiente di montagna; stuoia/coperta; l’utilizzo della crema protettiva solare e/o cappellino.

E' consentito entrare nell'area del concerto con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purchè prive di tappo.

Adiacente all’area dell'evento è presente una fontana di acqua sorgente.

A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all'entrata dell'area del concerto effettuati da personale autorizzato.

E' fatto divieto di portare sedie o sgabelli nell'area del concerto.

E' consentito l'ingresso di cani, con guinzaglio e museruola, rispettando la sicurezza altrui.

Per quanto riguarda la gestione ambientale, in collaborazione con il Consorzio S.E.A., verranno predisposti degli "ecopunti" per una corretta raccolta differenziata; essendo immersi nella natura si suggerisce, se possibile, di portare a valle i rifiuti e differenziarli a casa.

Nell'area del concerto saranno presenti dei servizi igienici.