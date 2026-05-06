Il servizio mensa del "Palio dei Rioni" di Ceva affidato al CFPCemon

Domenica 3 maggio il "Palio dei Rioni", uno degli appuntamenti più attesi dal calendario di Ceva, ha scelto un servizio di ristorazione inedito: quello fornito dalle cuoche della mensa scolastica del CFP Cemon, impegnate fin dall'inizio dell'anno nell'erogazione dei pasti nelle scuole primarie e dell'infanzia del territorio comunale.

Si tratta del primo servizio esterno, un salto significativo rispetto alla gestione ordinaria della mensa scolastica. L'evento ha messo alla prova l'équipe in una situazione diversa: oltre 150 commensali, articolati in due turni di servizio e gli occhi della comunità locale puntati addosso.

L'esito positivo tra complimenti e sfide

Stando ai riscontri raccolti durante la manifestazione, il servizio ha retto bene all'impatto. Gli avventori non hanno risparmiato complimenti, confermando la qualità del lavoro svolto dalle cuoche.

Un ruolo importante è stato ricoperto dallo chef Paolo Pavarino, nonché docente del CFPCemon, capace di ricoprire un ruolo di supervisore, guidando il team attraverso le fasi dell'evento e assicurando che gli standard di qualità fossero mantenuti. Occorre inoltre dare merito a Simona Giacosa, direttrice di sede del CFP Cemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva, ed alla collaboratrice Rossana Picco per gli importanti compiti svolti durante l’intera giornata.

Un'apertura verso nuove prospettive

L'esito positivo della domenica 3 maggio disegna uno scenario interessante per il CFPCemon e per la città di Ceva. Se da un lato la cucina in territorio cebano resta dedicata alla mensa scolastica, dall'altro questo primo esperimento apre la porta a future collaborazioni con gli attori locali che desiderino affidarsi a un servizio di ristorazione consolidato e radicato nel territorio.

Per il CFPCemon, inoltre, rappresenta un'occasione di consolidamento delle competenze: i contesti diversi dalla mensa ordinaria, infatti, richiedono adattabilità e problem-solving, qualità che caratterizzano la formazione professionale a carattere pratico che il centro offre quotidianamente ai suoi studenti.

"Un risultato di cui siamo orgogliosi," commenta il Direttore Marco Lombardi. "Questa esperienza dimostra la qualità del lavoro e l'importanza della collaborazione con il territorio. Ringrazio tutto lo staff della cucina e gli organizzatori dell'evento per la fiducia riposta nel CFPCemon."