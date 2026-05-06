NOMIA debutta a Londra: il progetto di Gabriele Giudici e Pietro Malfassoni protagonista al Paloma di Chelsea

Nato lo scorso anno, NOMIA si sta rapidamente facendo notare nel panorama dance/ elettronico internazionale. Il duo ha già pubblicato “Out Of My Life” su Sony Danimarca, brano che ha superato 1 milione di ascolti, confermando da subito il potenziale del progetto. La seconda release, “Nawe”, ha visto la collaborazione con Spada, DJ e producer italiano trapiantato a Praga, conosciuto a livello internazionale anche per il successo della sua traccia “Be Strong”, che conta oltre 46 milioni di ascolti.

La data londinese rappresenta quindi un passaggio significativo per NOMIA: il primo evento del duo nella capitale inglese e un importante passo nel percorso di crescita fuori dai confini italiani.

L’evento al Paloma è stato realizzato in collaborazione con Langhewood Records, etichetta dell’artista italiano Ayko, originario di Narzole, che conta già 100 release pubblicate su Spotify. Le ultime finalizzate all’interno del Groove Eater Studio di Niella Tanaro. Ayko ha recentemente collaborato con JUDICI, pseudonimo di Gabriele Giudici, sulla traccia “Baciami Piccina”, remake dello storico brano del 1940, raggiungendo circa 100.000 ascoltatori mensili in radio e ottenendo passaggi su Radio 105, Radio Manila e altre emittenti in tutto il mondo.

A documentare l’esperienza in terra inglese era presente anche Christian Zunino, videomaker monregalese che ha accompagnato il duo a Londra realizzando contenuti speciali tra backstage, momenti live e racconto del viaggio. Una presenza in linea con lo spirito del progetto NOMIA: valorizzare talenti del territorio con uno sguardo aperto all’estero e a nuove opportunità internazionali.

“La collaborazione con Francesco, in arte Ayko, e con Langhewood Records nasce da una visione comune: portare fuori dal territorio un suono, un’identità e una professionalità che possono dialogare con il mercato internazionale. Londra è stata una tappa importante, non solo per NOMIA, ma per tutto il percorso che stiamo costruendo insieme" - afferma Gabriele Giudici.

Anche per Pietro Malfassoni, la risposta del pubblico inglese è stata uno degli aspetti più significativi della serata: “Esibirsi per la prima volta a Londra con NOMIA è stato davvero speciale. Il pubblico inglese ci ha accolti con grande calore ed energia, e sentire quella connessione in pista ci ha dato ancora più motivazione per continuare a portare il progetto fuori dall’Italia".

Per NOMIA e Ayko, quella di Londra non sarà un’esperienza isolata: gli artisti torneranno presto nella capitale britannica, confermando una crescita sempre più internazionale dei loro progetti musicali.

Nel frattempo, nuova musica è già in arrivo.