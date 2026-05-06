Sant'Andrea, una storia da riscrivere? Se ne parla a Bra con l’associazione Albedo

Per capire la città di oggi, bisogna partire da lontano. Grazie all’associazione culturale Albedo, sarà possibile scoprire meglio uno dei luoghi più iconici di Bra. L’architetto Enrico Serra darà infatti una nuova lettura della progettazione e della costruzione della chiesa di Sant’Andrea Apostolo, attraverso dettagli e ricerche che raccontano la storia dell’importante luogo di culto cittadino.

Questo scrigno del barocco piemontese eretto su disegno di Gian Lorenzo Bernini e sviluppato da Guarino Guarini, venne costruito tra il 1672 e il 1687. Si affaccia su piazza Caduti per la Libertà e venne realizzato grazie al contributo di tutti i cittadini, che oltre ad offerte in denaro misero a disposizione giornate di lavoro.

L’edificio di culto si presenta con una pianta a tre navate ed una facciata ornata da grandi colonne corinzie. Il restauro di quest’ultima consente di guardare con rinnovato orgoglio la parrocchiale, un’opera d’arte esposta alla permanente visione collettiva e parte del patrimonio artistico urbano che arricchisce Bra rendendola speciale.

La serata dal titolo “Sant'Andrea, una storia da riscrivere?” è in programma martedì 12 maggio, alle ore 21, presso la sala BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), soci entrata libera, per tutti gli altri contributo a partire da 5 euro. Noi vi consigliamo di non perdervela, anche per passare un momento diverso dal solito.