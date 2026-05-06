BASKET D-M / L’Olimpo Alba supera Rivarolo e mette un mattoncino pesante verso la salvezza

L’Olimpo Alba vince in casa con Rivarolo davanti a un Pala Langhe con un grande pubblico, nonostante la gara infrasettimanale, con tantissimi ragazzi, tra cui atleti del settore giovanile di Olimpo e di Campus.

Era una gara che si annunciava difficile dal punto di vista mentale e dell’approccio, perchè gli ospiti aritmeticamente retrocessi, avrebbero giocato senza pressione. Ed effettivamente i biancorossi faticano a fare scoccare quella scintilla che permette di giocare in scioltezza. Il primo tempo è equilibrato e a metà Alba guida di sole 6 lungheze: 38-32. La svolta nella storia del match arriva nel terzo periodo, grazie a una difesa che sale di tono e permette di alzare il ritmo con lo strappo che vale il +16 a fine frazione (64-48). Negli ultimi dieci minuti le aquile controllano i tentativi di Rivarolo, che non riesce più a scendere sotto il muro della doppia cifra di margine. Vince l’Olimpo 77-66 mettendo un grosso mattone per la propria salvezza!

Resta da giocare una gara in cui dare tutto, sarà l’ultima dell’anno, domenica al Pala Langhe ad Alba (ore 18:30) arriva Fossano.

Olimpo Alba Mercatò - Usac Rivarolo Basket: 77-66 ( 20-14; 18-18; 26-16; 13-18)

Olimpo: Moschini 11, Nardin 4, Rosa 6, Schellino 4, Zobolas, Iudicello 4, Coucourde 2, Nicola A. 6, Occelli 20, Gobbino, Nastasi 17, Nicola S. 3. All: Schinca - Biglia

Rivarolo: Ronci 9, Battaglia 2, Chiartano 3, Astegiano 12, Pucci 19, Amerio 13, Cattero 2, Ferrera 4. All: Ferraris