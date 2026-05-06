Boves, grosso incendio avvolge un porticato: in fiamme mezzi agricoli e legname

Un vasto incendio è divampato a Boves in un capanno adibito a deposito di mezzi agricoli e legname. L'allarme è scattato intorno alle 14.40, quando alcuni vicini di casa, vedendo il fumo e le fiamme avvicinarsi alla loro abitazione hanno prontamente allertato i soccorsi.

Il fuoco ha preso forza rapidamente a causa del materiale combustibile stoccato sotto il porticato, arrivando a minacciare l'abitazione vicina.

Data la vastità del fronte di fuoco, il Comando provinciale ha inviato sul posto rinforzi. Attualmente sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo con un'autopompa serbatoio (APS) e un'autobotte, supportate da una botte aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Fossano.

I pompieri stanno lavorando per circoscrivere e domare le fiamme, evitando che queste si propaghino.

Al momento non si segnalano feriti o intossicati tra i residenti. Restano da accertare le cause che hanno dato origine all'incendio, operazione che inizierà non appena l'area sarà completamente bonificata.