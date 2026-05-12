Frontale sulla Provinciale 45 a Fossano: due feriti, uno trasferito in elicottero al CTO di Torino

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, a Fossano lungo la Strada Provinciale 45, nei pressi della discarica. Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone. Una donna di 34 anni è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale Santa Croce di Cuneo dall’automedica di Levaldigi.

Più gravi le condizioni di un uomo di circa 30 anni, elitrasportato in codice rosso al CTO di Torino con l’elicottero del servizio di emergenza sanitaria decollato dal capoluogo piemontese.

Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza con infermiere di Fossano e la base medicalizzata di Clavesana, oltre ai soccorritori impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.