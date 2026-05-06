Open Baladin Cuneo celebra 10 anni con il concerto dei Mellow Mood: il 23 maggio festa e “Cena sotto le stelle” in Piazza Foro Boario

Open Baladin Cuneo festeggia il suo decimo anniversario con un evento speciale pensato per coinvolgere tutta la città: venerdì 23 maggio, Piazza Foro Boario diventerà il cuore pulsante di una grande festa a cielo aperto, tra convivialità, cultura e musica dal vivo.

Per celebrare questo importante traguardo, la piazza sarà allestita con tavoli all’aperto, creando un’atmosfera accogliente e partecipata che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a tarda sera. Protagonista della serata sarà la suggestiva “Cena sotto le stelle”, un momento conviviale pensato per vivere appieno lo spazio urbano in un contesto festoso e condiviso.

Il programma dei festeggiamenti prenderà il via già nel pomeriggio con un appuntamento culturale: la presentazione del libro “Il gatto che mi ha spiegato l’universo” di Riccardo Azzali, proposta dal festival Scrittori in Città, storica rassegna culturale cuneese.

A seguire, la festa entrerà nel vivo con una lunga serata all’insegna della condivisione, tra buon cibo e sopratutto la selezione di birre artigianali che hanno reso Open Baladin un punto di riferimento per appassionati.

Il momento clou della giornata sarà alle ore 21:30, quando il palco di Piazza Foro Boario ospiterà il concerto gratuito dei Mellow Mood, tra le band reggae italiane più apprezzate a livello internazionale.

Nati nel 2005 e guidati dai gemelli Jacopo e Lorenzo Garzia, i Mellow Mood hanno costruito negli anni un percorso artistico solido, fatto di live coinvolgenti e produzioni capaci di raggiungere un pubblico globale. Brani come Dance Inna Babylon, Inna Jamaica e Sound Of A War hanno raccolto milioni di ascolti e visualizzazioni, contribuendo a consolidare la loro notorietà.

La band si è esibita in alcuni dei festival più importanti del panorama mondiale, tra cui Rototom Sunsplash in Spagna, Eurockéennes in Francia, California Roots negli Stati Uniti e Jamming Festival in Colombia. Dal 2015 gestisce l’etichetta indipendente La Tempesta Dub insieme al produttore Paolo Baldini e ha collaborato con numerosi artisti della scena reggae internazionale.

Il loro ultimo progetto discografico, 7, pubblicato nell’aprile 2025, segna una nuova tappa del loro percorso, accompagnata da un tour che li porta nuovamente sui palchi di tutto il mondo.

Il decimo compleanno di Open Baladin Cuneo sarà quindi molto più di una semplice celebrazione, ma un vero e proprio evento collettivo: una giornata pensata per ritrovarsi, condividere e vivere insieme uno spazio diventato un simbolo della città, trasformato per l’occasione in un grande luogo di incontro.

Info e prenotazioni:

Open Baladin Cuneo - 0171 489199 - https://www.sevenrooms.com/explore/openbaladincuneo/reservations/create/search/?date=2026-05-23

Piazza Foro Boario – Cuneo