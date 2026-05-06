“2 Mani possono salvare una vita”: corso di formazione gratuito per la gestione delle emergenze organizzato da Auser Mondovì e Auser Garessi

In situazioni di emergenza sanitaria, i primi minuti sono spesso decisivi. Sapere cosa fare in attesa dell’arrivo dei soccorritori professionisti può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questo spirito, le associazioni Auser Mondovì e Monregalese ODV ETS e Auser Garessio Valle Tanaro (che opera da Briga Alta a Lesegno), promuovono una giornata di formazione gratuita aperta a tutti i volontari e agli aspiranti tali. La formazione è organizzata nell’ambito dell’avviso di selezione per lo sviluppo di idee formative del CSV Cuneo Società Solidale ETS.

L’incontro, dal titolo emblematico “2 Mani possono salvare una vita, tu sapresti come fare?”, nasce dall’esigenza di fornire ai cittadini impegnati nel sociale gli strumenti minimi necessari per gestire imprevisti critici. Il programma si concentrerà in particolare su:

Gestione di malori improvvisi;

Intervento in caso di incidenti;

Manovre di disostruzione delle vie aeree.

L’obiettivo è garantire la massima sicurezza sia per gli utenti dell’associazione durante i servizi di volontariato, sia per la collettività nella vita di tutti i giorni.

L’appuntamento è fissato per il giorno 18 maggio 2026 presso la Sala delle Conferenze “L. Scimè”, sita in Corso Statuto 11/b a Mondovì. Per agevolare la partecipazione, sono previsti due turni identici tra cui scegliere:

Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Sera: dalle ore 20:30 alle ore 23:30

Modalità di iscrizione:

la partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione per fini organizzativi. Gli interessati possono contattare i seguenti referenti: Lucia: 320 4328841, Michele: 349 2213261