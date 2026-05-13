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L’ultimo dono della maestra Laura Ottonelli: i suoi libri ai bambini della scuola dell'infanzia di Villanova Mondovì
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Attualità | 13 maggio 2026, 17:12

L’ultimo dono della maestra Laura Ottonelli: i suoi libri ai bambini della scuola dell'infanzia di Villanova Mondovì

Saranno custoditi in uno spazio speciale che sarà inaugurato venerdì 22 maggio alle 17

Laura Ottonelli

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Ha lasciato un ricordo indelebile la maestra Laura Ottonelli, insegnante della scuola dell’infanzia di Villanova Mondovì, scomparsa nel febbraio dello scorso anno.

Residente all’Alma di Frabosa Sottana, amava profondamente l'arte e la natura, passioni che sapeva trasmettere a chiunque la circondasse: amici, colleghi e soprattutto ai bambini.

Ed è proprio ai più piccoli è stato destinato il suo ultimo dono: la raccolta dei suoi albi illustrati, che saranno custoditi in un armadio messo a disposizione della scuola. Un patrimonio di storie e immagini pensato per continuare a far crescere fantasia e curiosità nelle nuove generazioni.

L’inaugurazione dell’iniziativa, organizzata dalle amiche di Laura, si terrà venerdì 22 maggio alle 17 nei locali della scuola dell’infanzia di Villanova Mondovì, alla presenza dell’amministrazione comunale e del personale scolastico.

Per sostenere l'iniziativa "L'armadio di Laura", le amiche hanno organizzato anche una raccolta fondi, che sarà destinata all'acquisto di nuovi materiali e libri per la scuola.

"Dopo lunghi anni di malattia e terapie invasive. Nonostante tutto, non ha mai smesso di essere una persona speciale, nella vita come nel lavoro - dicono le amiche -. È stata una fonte inesauribile di idee, sempre pronta a mettersi in gioco in prima persona per gli altri. Amica e insegnante a tutto tondo, presente e attenta, ha saputo trasformare ogni giorno in un insegnamento di vita. Profondamente innamorata della vita, ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua forza a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla.

Ad un anno dalla sua scomparsa, inauguriamo all’interno della scuola in cui ha lavorato, uno spazio speciale a lei dedicato, che accoglie la sua donazione e che desideriamo si possa ampliare nel tempo. Un luogo vivo, in cui docenti e bambini possano continuare a incontrare il valore della lettura attraverso una proposta educativa dinamica e coinvolgente, proprio come piaceva alla maestra Laura. Questo spazio sarà un modo concreto per far continuare il suo impegno, la sua passione e il suo amore per i bambini".

La raccolta fondi è disponibile su GoFundMe (clicca qui).

Arianna Pronestì

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