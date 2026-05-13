L’ultimo dono della maestra Laura Ottonelli: i suoi libri ai bambini della scuola dell'infanzia di Villanova Mondovì

Ha lasciato un ricordo indelebile la maestra Laura Ottonelli, insegnante della scuola dell’infanzia di Villanova Mondovì, scomparsa nel febbraio dello scorso anno.

Residente all’Alma di Frabosa Sottana, amava profondamente l'arte e la natura, passioni che sapeva trasmettere a chiunque la circondasse: amici, colleghi e soprattutto ai bambini.

Ed è proprio ai più piccoli è stato destinato il suo ultimo dono: la raccolta dei suoi albi illustrati, che saranno custoditi in un armadio messo a disposizione della scuola. Un patrimonio di storie e immagini pensato per continuare a far crescere fantasia e curiosità nelle nuove generazioni.

L’inaugurazione dell’iniziativa, organizzata dalle amiche di Laura, si terrà venerdì 22 maggio alle 17 nei locali della scuola dell’infanzia di Villanova Mondovì, alla presenza dell’amministrazione comunale e del personale scolastico.

Per sostenere l'iniziativa "L'armadio di Laura", le amiche hanno organizzato anche una raccolta fondi, che sarà destinata all'acquisto di nuovi materiali e libri per la scuola.

"Dopo lunghi anni di malattia e terapie invasive. Nonostante tutto, non ha mai smesso di essere una persona speciale, nella vita come nel lavoro - dicono le amiche -. È stata una fonte inesauribile di idee, sempre pronta a mettersi in gioco in prima persona per gli altri. Amica e insegnante a tutto tondo, presente e attenta, ha saputo trasformare ogni giorno in un insegnamento di vita. Profondamente innamorata della vita, ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua forza a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla.

Ad un anno dalla sua scomparsa, inauguriamo all’interno della scuola in cui ha lavorato, uno spazio speciale a lei dedicato, che accoglie la sua donazione e che desideriamo si possa ampliare nel tempo. Un luogo vivo, in cui docenti e bambini possano continuare a incontrare il valore della lettura attraverso una proposta educativa dinamica e coinvolgente, proprio come piaceva alla maestra Laura. Questo spazio sarà un modo concreto per far continuare il suo impegno, la sua passione e il suo amore per i bambini".

La raccolta fondi è disponibile su GoFundMe (clicca qui).