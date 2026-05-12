Gli Alpini di Villanova portano canti e sorrisi al co-housing solidale di Genova, in occasione dell'Adunata nazionale

Qualche canzone, tanti sorrisi e soprattutto la voglia di stare insieme. L’Adunata nazionale degli Alpini, che si è svolta lo scorso fine settimana a Genova, non è stata soltanto una grande festa per le penne nere, tra cori e tradizioni, ma anche un momento di attenzione e vicinanza verso gli altri.

Tra i protagonisti della manifestazione anche il gruppo Alpini di Villanova Mondovì, che durante i giorni dell’Adunata ha fatto visita agli ospiti della casa “Convivenza Solidale Bianchi – Sant’Egidio”, in corso Podestà.

Gli alpini hanno trascorso alcune ore in compagnia degli ospiti della struttura, portando canti, allegria e un clima di festa che ha coinvolto tutti. Le ospiti del co-housing, inaugurato nel 2021, sono tutte donne: la più giovane ha 90 anni, mentre la più anziana ha raggiunto il traguardo dei 101.

Un incontro che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della memoria, della solidarietà e dello spirito alpino, valori che da sempre accompagnano l’ANA.