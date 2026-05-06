ARTISTICA / La Cuneoginnastica brilla a Biella con Giulia Pellegrino e Arianna Olivero

Settimana di gare all’Accademia dello Sport di Biella, sede del campionato regionale Silver LD di ginnastica artistica femminile per il settore agonistico della società Pietro Micca. A rappresentare la CuneoGinnastica, due giovani atlete seguite dal tecnico Chiara Armando.

Protagonista assoluta Giulia Pellegrino, la più giovane delle due, che ha chiuso una gara solida su tutti e quattro gli attrezzi conquistando la medaglia d’argento. Pulizia, precisione e grande concentrazione le hanno permesso di salire sul secondo gradino del podio.

Ottima prova anche per Arianna Olivero, classe 2014, impegnata nello stesso livello LD. Arianna ha condotto una gara esemplare su trave, parallele, volteggio e corpo libero. Un elemento al corpo libero non riconosciuto dai giudici l’ha però penalizzata nella classifica finale, facendola scivolare fuori dal podio. Una decisione che non rende merito a una prestazione brillante e matura, che lascia comunque ottime prospettive per il futuro.

"Le ragazze sono state bravissime" commenta il tecnico Chiara Armando. "Giulia ha gestito la gara con lucidità, Arianna è cresciuta moltissimo e ha dimostrato di poter stare con le migliori. Questo è solo l’inizio".

Si chiude così il primo campionato regionale per le due giovani ginnaste. I prossimi mesi saranno ricchi di appuntamenti: Arianna sarà impegnata in un incontro amichevole per muovere i primi passi nella categoria junior.