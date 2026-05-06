Il grande nuoto artistico torna a Cuneo: dal 7 al 10 maggio appuntamento con il campionato italiano assoluto Herbalife

Lo Stadio del Nuoto di Cuneo si prepara ancora una volta a essere protagonista del grande nuoto artistico italiano.

In programma da 7 al 10 maggio nella città piemontese il campionato italiano assoluto Herbalife.

L’imponente impianto cuneese, già teatro in passato di appuntamenti di rilievo come la Coppa Europa di Nuoto Artistico 2017, il quadrangolare internazionale di pallanuoto del 2020, il campionato italiano assoluto Invernale 2016 e i più recenti campionati italiani assoluti di Nuoto Artistico 2025, continua così un percorso che ne certifica la qualità organizzativa e la capacità di attrarre manifestazioni di caratura nazionale e internazionale.

Questa volta l’importanza è doppia perché oltre ad assegnare i titoli nazionali – nei doppi femminile e mixed, nei singoli femminile maschile, nel team e nell’acro – i campionati italiani rappresentano un test di valutazione in vista degli appuntamenti internazionali azzurri. I prossimi sono gli europei youth in Lussemburgo (4-7 giugno), cui seguiranno gli europei juniores in programma a Monaco dal 30 giugno al 4 luglio, gli europei di Parigi dal 31 luglio al 5 agosto e i mondiali juniores a Budapest in chiusura di stagione (12-16 agosto).

Per gli atleti delle nostre squadre nazionali, che saranno tutti presenti, unitamente ai tecnici e dirigenti degli staff azzurri, gli Herbalife di Cuneo 2026 sono il punto di partenza dell’ultima fase di preparazione agli eventi europei e mondiali della stagione. Alcuni di loro saranno di ritorno dalla tappa di coppa del mondo a Xian, in Cina, altri dai lunghi collegiali, altri ancora dagli allenamenti finalizzati nelle rispettive sedi. Non sono previsti gli esercizi obbligatori (presenti soltanto agli invernali) e il programma offre tutti esercizi liberi; quindi niente moltiplicatore di punti ma tanto spettacolo in più e spazio alla fantasia.

I campioni italiani estivi uscenti, quelli che hanno vinto nell’edizione del 2025, sempre Herbalife a Cuneo, sono: Lara Pollini (Sincro Seregno Insport) e Gabriele Minak (Rari Nantes Savona) nei singoli; Isotta Sportelli (Fiamme Oro / Aurelia) e Francesca Zunino (Fiamme Oro / RN Savona), Ginevra Marchetti e Gabriele Minak (Rari Nantes Savona) nei doppi; Città Sport Vicenza nel team e Montebelluna Nuoto nell’acrobatic routine.

Anche quest’anno, come da tradizione, la Rai seguirà l’evento trasmettendo le gare in diretta su Rai Sport e Rai Play con la telecronaca di Enrico Cattaneo e il commento tecnico dell’ex etoile azzurra Paola Celli. Il programma gare prevede le prime finali venerdì 8 maggio alle 19 per l’assegnazione dello scudetto estivo dell’acrobatic routine (diretta Raisport), poi sabato 9 maggio dalle 17:30 con i doppi femminili e mixed (diretta Raisport), infine domenica 10 maggio alle 9:30 alle 11 con la squadra (diretta Raisport) e dalle 12 con i singoli femminile e maschile (diretta Rai Play Sport 1 e differita Rai Sport dalle 22:45).



PROGRAMMA GARE

Giovedì 7 maggio

15.30 - 20.15: ELIMINATORIE SOLO M e SOLO F

Venerdì 8 maggio

09.15 - 13.40: ELIMINATORIE DUO Mix e DUO F

16.30 - 18.00: ELIMINATORIE ACRO

19.00 - 20.15: FINALE ACRO dalle 19:00 alle 20:30 in diretta su Raisport

Sabato 9 maggio

10.15 - 12.20: Eliminatorie SQUADRE

17.30 - 20.00: FINALE DUO F e DUO MIX in diretta su Raisport

Domenica 10 maggio

09.30 - 10.50 FINALE SQUADRA in diretta su Raisport

12.00 - 13.45 FINALE SOLO F e SOLO M in diretta su Raiplay Sport 1 e in differita su Raisport dalle 22:45