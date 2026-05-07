Buon compleanno al professor Beppe Ghisolfi dal Caffè letterario Albedo di Bra

Settantasette: gambe di donna. Ma 77 sono anche le candeline che il professor Beppe Ghisolfi ha spento il 7 maggio scorso. Tanto per non sbagliarci, vi rimandiamo al suo curriculum, sintetizzato sul sito dell'Accademia di Educazione Finanziaria.

Vogliamo celebrare questo compleanno, ricordando la sua partecipazione al Caffè letterario di Bra, che ha inaugurato nel mese di ottobre del 2018, facendo il pieno di applausi e di consensi.

Un passato da insegnante, giornalista, anchorman, banchiere. Oggi superstar della tv, opinionista, paladino dell’educazione finanziaria e scrittore di successo. A conti fatti vanta una marea di premi e ha (ancora) tanto da insegnare a 77 anni: roba da far impallidire i colleghi e vergognare l’esercito di baby pensionati che l’Italia si tira dietro.