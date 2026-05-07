Ceva, interventi di manutenzione diffusa sul territorio comunale

Proseguono in questi giorni, su tutto il territorio di Ceva, una serie di interventi di manutenzione ordinaria volti a migliorare il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici.

Le attività stanno riguardando in particolare lo sfalcio dell’erba nelle aree verdi e lungo le strade, la verniciatura di panchine, cestini, pali, steccati e dossi, con l’obiettivo di restituire ordine, pulizia e maggiore fruibilità agli spazi condivisi.

Il servizio di taglio erba è stato affidato alla ditta Berri, mentre gli altri interventi sono stati eseguiti grazie al lavoro congiunto dei due operatori nell’ambito dei Progetti di Pubblica Utilità (PPU) e degli operai comunali.

Si tratta di operazioni solo apparentemente semplici, tuttavia fondamentali per la cura della città: il decoro urbano incide direttamente sulla vivibilità quotidiana, sulla sicurezza percepita e sull’immagine che Ceva offre ai cittadini e a chi la visita.

“L’attenzione verso una comunità passa anche attraverso le piccole cose – dichiarano il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli, l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero ed il consigliere delegato Alessandro Favole –: una panchina sistemata, un’area verde curata, un cestino in ordine sono segnali concreti di rispetto verso i cittadini. Sono interventi che magari non fanno troppo rumore, ma che contribuiscono ogni giorno a rendere la nostra città più accogliente, vivibile e dignitosa. Continueremo a lavorare con costanza proprio su questi aspetti, perché è anche da qui che si costruisce il senso di comunità e l’identità di Ceva”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel portare avanti in modo continuativo interventi di manutenzione diffusa, consapevole che la qualità degli spazi pubblici rappresenta un elemento essenziale per il benessere collettivo.