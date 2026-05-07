Cuneo, sosta a pagamento: il Comune punta sul project financing e apre ai privati

Il 10 maggio scade la concessione della gestione dei parcheggi blu a Cuneo oggi affidata alla ditta “ABACO S.p.a.” (originariamente società “S.C.T. Sistemi Controllo Traffico s.r.l.”). La Giunta ha scelto di aprire ai privati la possibilità di presentare le proprie proposte per una gestione della sosta a pagamento mista tra pubblico e privato.

All’Amministrazione comunale è già pervenuta una proposta di project financing per la concessione del servizio ritenuta coerente con le esigenze e le finalità istituzionali. Questa è, infatti, diretta alla riorganizzazione, alla riqualificazione e alla valorizzazione del sistema integrato dei parcheggi urbani a pagamento in superficie, compreso quello pluripiano interrato di piazza Boves e le aree di sosta di Caserma Cantore, piazza Foro Boario e piazza Santa Croce, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio di sosta, la viabilità urbana e la fruibilità degli spazi pubblici, ridurre l'inquinamento e valorizzare le entrate comunali.

Allo stesso tempo è, però, interesse dell’Amministrazione valutare proposte da parte di altri soggetti privati.



Tenuto conto che la normativa, relativa alla finanza di progetto, prevede la possibilità per gli operatori economici di presentare proposte relative ad iniziative non presenti negli strumenti di programmazione dell’Ente Locale, il Comune pubblicherà la proposta per almeno 60 giorni sul proprio sito istituzionale per permettere ad altri operatori di presentare progetti alternativi.

“Il ricorso – si legge nel documento - al Partenariato Pubblico-Privato, nella forma della finanza di progetto, risulta in via preliminare – fermo restando ogni approfondimento istruttorio – preferibile rispetto alle modalità tradizionali di affidamento, in quanto consente di conseguire una più efficiente gestione del servizio attraverso l'apporto di competenze specialistiche, risorse finanziarie e capacità organizzative del settore privato, senza gravare significativamente sulla finanza pubblica locale e garantendo al contempo adeguati livelli qualitativi e prestazionali del servizio di sosta”.



La Giunta ha quindi deliberato la disposizione della necessaria proroga tecnica a favore dell’attuale gestore ditta “ABACO S.p.a.” per garantire il servizio durante il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente.



In linea con una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il Comune ha inoltre stabilito che nella futura gara non sarà applicato il diritto di prelazione a favore del promotore. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.