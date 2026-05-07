Messa in sicurezza dell’incrocio tra SP 422 e SP 43: sopralluogo tecnico alla Cappella di San Bernardo

Un sopralluogo congiunto si è svolto nella mattinata di lunedì 27 aprile presso la Cappella di San Bernardo, in località Cascina Buscarino, lungo la strada provinciale 422, nell’ambito dell’iter di approfondimento tecnico legato allo studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell’intersezione tra la sp 422 e la sp 43.

Il procedimento si colloca attualmente in una fase istruttoria, improntata alla collaborazione tra enti, finalizzata all’acquisizione degli elementi tecnici e conoscitivi necessari per valutare, nelle fasi successive, le soluzioni più idonee e compatibili con il contesto.

All’incontro hanno partecipato i tecnici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, i rappresentanti del Comune di Margarita, della Diocesi di Mondovì e della Parrocchia di Margarita, oltre ai tecnici incaricati dalla Provincia di Cuneo e al consigliere provinciale Rocco Pulitanò, delagato alla viabilità del Reparto di Cuneo con esclusivo riferimento al circolo 1.

L’obiettivo del sopralluogo è stato quello di effettuare una prima valutazione condivisa delle condizioni del bene tutelato e delle possibili interferenze con le ipotesi progettuali attualmente in fase di studio.

Il confronto ha consentito di individuare le principali esigenze di approfondimento richieste dalla Soprintendenza nei diversi ambiti di tutela, con particolare riferimento agli aspetti storico‑artistici, legati anche alla presenza di affreschi, a quelli archeologici e al contesto architettonico‑paesaggistico. Si tratta di elementi fondamentali per il corretto proseguimento dell’iter amministrativo e progettuale.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre condivise le prime indicazioni relative alle indagini tecniche e conoscitive da sviluppare nelle fasi successive, così da consentire una valutazione completa e coordinata del contesto, nel rispetto dei vincoli di tutela e delle esigenze di sicurezza della viabilità.

"Il sopralluogo – ha dichiarato il consigliere Pulitanò – è stato un passaggio fondamentale per avviare un confronto diretto e concreto con la Soprintendenza, il Comune e la Diocesi. L’obiettivo della Provincia è quello di procedere con la massima attenzione, acquisendo tutti gli approfondimenti tecnici necessari per coniugare la tutela di un bene di valore storico e religioso con le imprescindibili esigenze di sicurezza stradale".