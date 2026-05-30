Croce Rossa Provincia Granda in festa nel cuore di Cuneo per tre giorni per i suoi 150 anni [VIDEO E FOTO]

Il Comitato della Croce Rossa Italiana – Provincia Granda compie 150 anni e lo fa coinvolgendo la città di Cuneo in una tre giorni di festa.



I festeggiamenti iniziati ieri, venerdì 29 maggio, proseguiranno per tutto il fine settimana fino a domenica 31 maggio.



Intanto piazza Galimberti si è trasformata nel cuore dell'evento con l'allestimento del Villaggio CRI, dove stand e volontari sono in mezzo ai cittadini per farsi conoscere e coinvolgerli nelle loro attività quotidiane sul campo. Si potrà scoprire il mondo del soccorso attraverso simulazioni e i racconti di "Noi della CRI".

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Stasera alle 19 ci sarà l'appuntamento con il Grande Pasta Party aperto a tutti (di cui parte del ricavato sarà devoluto al progetto “Stanza multisensoriale” del servizio di neuropsichiatria infantile Asl Cn1). A seguire intrattenimento musicale con il DJ set di Direct Music (ore 20:00) e concerto della ABCD BAND (ore 22:00).

Domani, domenica 31 maggio, alle 11:00 è in programma la Grande Sfilata in via Roma con la partecipazione dei Volontari di tutti i Comitati della Provincia. A seguire si esibiranno la Fanfara della Croce Rossa Italiana e le Majorettes “Scarlet Stars”. Con la fine delle perfomances il Villaggio si chiuderà ufficialmente alle 13.



Nato come evoluzione del precedente Comitato Provinciale di Cuneo (abolito in seguito alla riforma statutaria del 2014) rappresenta una realtà unica nel panorama associativo del territorio cuneese. L’Ente svolge principalmente una funzione di coordinamento dei venti Comitati CRI presenti nella provincia di Cuneo e rappresenta un punto di riferimento per tutto il volontariato della Croce Rossa del territorio.

La ricorrenza dei 150 anni assume quindi un significato particolare: non è soltanto la celebrazione di una struttura associativa, ma la festa di tutti i volontari della Croce Rossa del Cuneese.



Nel 2025, i comitati presenti in Provincia Granda hanno garantito oltre111.000 servizi complessivi, percorrendo più di 4,8 milioni di chilometri grazie all'impegno di circa 2.860 volontari, con una prevalenza di attività concentrate nei trasporti sanitari (67.573 trasporti nel 2025) e negli interventi di emergenza-urgenza (oltre 33.00 servizi erogati).



L'evento è patrocinato e sostenuto da Fondazione CRC, Città di Cuneo, Provincia di Cuneo, Banca di Boves e CSV Cuneo.