Bra si veste di note ed emozioni con Aperitivo in consolle 2026

In alto i calici! Partenza con il botto per Aperitivo in consolle, appuntamento attesissimo che ogni anno richiama a Bra la movida, quella bella. «Una città. Un suono» sono le parole d’ordine, oltre a spritz, ovviamente!

La formula è semplice e collaudata da ben 21 edizioni in cui musica e brindisi vanno a braccetto fino alla mezzanotte di un venerdì che diventa quasi sabato, baciato dalla Luna e dalle stelle.

La serata inaugurale del 29 maggio ha registrato un successo che va oltre i numeri e si traduce in un riconoscimento culturale ed economico per uno dei momenti più amati della socialità italiana: l’aperitivo.

E poi, visto che nel titolo c’è pure la consolle, a gasare l’atmosfera ecco la musica sparsa in contemporanea in tutti i locali aderenti, con l’iniezione adrenalinica di BraOnTheRocks, cuore sonoro dell’iniziativa, presidiata da un’efficace macchina della sicurezza.

Effetto wow nelle vie del centro in un crescendo di incontri e sorrisi per gli intenditori della dolce vita, con bollicine e dj set a scaldare gli animi. Impossibile annoiarsi, soprattutto quando si è tra amici.

A proposito di amici, fategli sapere che Aperitivo in consolle è in programma ogni venerdì, dalle ore 19 alla mezzanotte, fino al 26 giugno per celebrare lo spirito di festa, che nel 2026 ha onorato il compianto Carlo Petrini, rinviando di una settimana l’esordio.

Non ci resta che concludere il pezzo, annegando nei grandi classici della letteratura, come una perla Baudelaire: «Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere».