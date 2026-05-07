Villanova Mondovì piange Margherita Fenoglio, mamma di don Meo Prato

Lutto a Villanova Mondovì per la scomparsa di Margherita Fenoglio, vedova Prato, conosciuta da tutti come “Rita Puntela”, mancata all’età di 99 anni. Era la mamma di don Meo Prato, sacerdote molto conosciuto nel Monregalese e in Val Bormida per il suo instancabile impegno pastorale e sociale.

Ad annunciarne la scomparsa sono stati il figlio don Meo, il cognato Aldo con Giuliana, i cugini, le Suore Missionarie della Passione e i parenti.

Don Meo Prato, classe 1973, originario del Monregalese e ordinato sacerdote nel 2009, negli anni è diventato un punto di riferimento per numerose comunità della diocesi di Mondovì.

I funerali di Margherita Fenoglio saranno celebrati domani, venerdì 8 maggio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Villanova Mondovì. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Villavecchia.

La veglia di preghiera è in programma stasera alle 20.30 nella stessa parrocchia.