Visita in Confcommercio dei vertici di 50&Più Enasco in provincia di Cuneo

Mercoledì 6 maggio si è svolto un incontro istituzionale con i vertici di 50&Più Enasco, nelle persone del vice presidente Antonio Paoletti, della responsabile Area Manager Nord Italia Daniela Bandieri e del responsabile Piemonte-Valle d’Aosta Fabio Bernetti.

All’incontro, ospitato nella Sala polivalente "Aurelia Della Torre" della sede provinciale di Via Avogadro, hanno preso parte il presidente di Confcommercio provincia di Cuneo Danilo Rinaudo e il segretario generale Luigi Barbero, insieme ai direttori, ai funzionari e alle operatrici Enasco delle nove territoriali che compongono Confcommercio della Granda. Presente anche la responsabile Enasco provincia di Cuneo Mara Durando ed il personale.

Nel corso della visita è stata sottolineata l’importanza dell’attività svolta da 50&Più Enasco nell’ambito previdenziale e assistenziale, attraverso servizi dedicati a imprese, pensionati, lavoratori e famiglie. Un supporto che comprende consulenza specialistica e assistenza nelle pratiche fiscali, previdenziali e di sostegno al reddito, oltre alla gestione di pratiche relative a pensioni, maternità, disoccupazione, infortuni e altri servizi alla persona.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo sempre più centrale dei servizi di patronato e assistenza nel supportare cittadini e imprese nell’orientarsi tra procedure amministrative e adempimenti spesso complessi, confermando il valore della presenza capillare e qualificata sul territorio provinciale.